Chỉ số HNX-Index cải thiện nhẹ trong tháng 8

(TBTCO) - Theo thông từ từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 8/2024, chỉ số HNX-Index cải thiện so với tháng trước, đạt 237,56 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân phiên cải thiện, song giá trị giao dịch bình quân phiên giảm nhẹ.

Theo HNX, trong tháng 8, chỉ số HNX-Index phục hồi và có xu hướng tăng trong nửa cuối tháng, đóng cửa ở mức 237,56 điểm, tăng 0,93% so với cuối tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 60,8 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 2,1% so với tháng trước, tuy nhiên giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 1.212 tỷ đồng/phiên, giảm 4,5% so với tháng trước.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 có tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 827,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 19,2 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,87% về khối lượng và 71,97% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 8/2024, top 3 cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất thị trường tiếp tục là SHS, CEO và MBS. Kể từ đầu năm, 3 cổ phiếu này luôn nằm trong danh sách dẫn đầu về thanh khoản hàng tháng tại thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX.

Về giá giao dịch, tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán CTP với giá đóng cửa tại phiên giao dịch cuối tháng 8 tăng 181,71% (tương đương 14.900 đồng/cổ phiếu) đạt 23.100 đồng/cổ phiếu so với cuối tháng trước; đứng thứ 2 là cổ phiếu KSD với mức tăng 75% (tương ứng 2.700 đồng/cổ phiếu) đạt 6.300 đồng/cổ phiếu. Tiếp sau đó là cổ phiếu DL1 có mức tăng 39,22% (tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu) đạt 7.100 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là cổ phiếu BTW có mức tăng 35,36% (tương ứng 12.800 đồng/cổ phiếu) đạt 49.000 đồng/cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.231 tỷ đồng và bán ra hơn 1.459 tỷ đồng, nên tính chung trong tháng 8/2024, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 228 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên trong tháng 8/2024 có giá trị giao dịch hơn 463 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,7% toàn thị trường), giảm 56,9% so với tháng trước, trong đó khối này mua ròng với giá trị hơn 140 tỷ đồng./.