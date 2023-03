(TBTCO) - Tại thành phố Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã tới dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Sáng 14/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Tại TP. Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã tới dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nỗ lực cao độ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiên định triển khai đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, tiến hành đổi mới hệ thống chính trị một cách vững chắc...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác nguyện tiếp bước các bậc tiền bối, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước và các tiền bối, lão thành cách mạng.

Tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dự Lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng (huyện Ân Thi) và xã Nghĩa Dân (huyện Kim Động).

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên và là khu công nghiệp thứ 3 được khởi công xây dựng từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng kế hoạch, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên.

Với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, Khu công nghiệp số 5 có tổng diện tích hơn 192 ha, có vị trí địa lý hết sức thuận lợi khi nằm trên trục đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuận tiện cho việc di chuyển đến các sân bay, cảng biển lớn.

Hiện nay, dự án Khu công nghiệp số 5 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và làm các thủ tục tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

Đây là dự án có quy mô lớn nhưng được triển khai rất nhanh khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong vòng 15 tháng từ ngày được Thủ tướng Chính phủ cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo kế hoạch, tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thiện dự án mở rộng tuyến đường nối 2 cao tốc Hà Nội -Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình lên gấp 4 lần quy mô hiện tại sẽ giúp cho việc di chuyển, thông thương càng trở lên thuận lợi, hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, giúp giải quyết được bài toán về công tác an sinh xã hội và sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao hơn nữa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị chủ đầu tư Khu công nghiệp số 5 tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực về vật tư, máy móc, thiết bị, con người, chuẩn bị kỹ càng về tài chính, đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu vượt tiến độ đã đăng ký để sớm thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy khu công nghiệp.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, đặc biệt là đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài; có phương án đề xuất đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân để người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cầu thủ, huấn luyện viên tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - 1 trong 3 trung tâm bóng đá trẻ của châu Á được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạng 3 sao - mức đánh giá cao nhất của AFC.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm; nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm và trao quà tặng động viên đội ngũ cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, nhân viên, các câu lạc bộ, các cháu học viên, cầu thủ trẻ của PVF và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm sân vận động của Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại với diện tích 20ha; có 130 cán bộ, nhân viên và 160 cầu thủ trong lứa tuổi đào tạo từ 12 - 19 tuổi, 3 chuyên gia nước ngoài phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

PVF đã phát triển hệ thống đào tạo chuyên môn và vận hành trung tâm hoạt động chuyên nghiệp, đón tiếp nhiều đội bóng quốc tế và quốc gia đến tập huấn, tổ chức nhiều giải đấu trẻ và chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển bóng đá Việt Nam.

Gần đây nhất, năm 2020, PVF đã đóng góp 14 cầu thủ, 5 huấn luyện viên trong các đợt tập huấn tập trung ngắn hạn cho đội tuyển U19, U17 quốc gia dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Philipe Troussier; cung cấp cơ sở vật chất để các đội tuyển tập luyện, chữa trị chấn thương cho cầu thủ; phối hợp đăng cai Vòng chung kết các giải U17, U19 quốc gia.

Năm 2022, PVF đóng góp 1 cầu thủ và 3 cán bộ tham gia thi đấu giành huy chương vàng Đông Nam Á giải U23, trong đó có Huấn luyện viên Đinh Thế Nam; đóng góp 2 cầu thủ tham gia đội hình chính thức thi đấu SEA Games 2021; đóng góp nhiều cầu thủ và cán bộ tham gia các đội tuyển U16, U17, U19, U20 quốc gia...

Năm 2023, PVF đóng góp 5 cầu thủ cho đội tuyển U20 quốc gia tham dự Vòng chung kết U20 châu Á; đăng cai Cup Bóng đá nữ quốc gia vào tháng 2 và Vòng chung kết U17 bóng đá nam quốc gia vào tháng 3./.