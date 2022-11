Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia

(TBTCO) - Chiều 30/11/2022, tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Nghị sĩ, Phó Chủ tịch Công đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Nghị sĩ, Phó Chủ tịch Công đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Australia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và trước thềm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt, trong đó có hợp tác quốc phòng – an ninh. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Australia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, cụ thể là đào tạo ngôn ngữ cho quân nhân và giúp Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 đến Nam Sudan, thể hiện tình hữu nghị và đồng thời là minh chứng cho trách nhiệm của cả hai bên đối với các vấn đề chung của quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã hỗ trợ kịp thời về trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Australia; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm chân thành mà Việt Nam đã dành cho Phó Thủ tướng trong chuyến thăm Việt Nam tuần qua. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng - an ninh giữa hai nước; khẳng định Australia tiếp tục hỗ trợ đào tạo sĩ quan, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, cử tàu hải quân thăm cảng Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng nhất trí sớm thiết lập cơ chế Đối thoại tham vấn quốc phòng cấp Bộ trưởng; cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2018; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, phụ nữ - hòa bình và an ninh; tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan an ninh quốc gia và lợi ích hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương, trong đó có ADMM+; nhất trí việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông./.