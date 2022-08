Chứng khoán hôm nay (16/8): Áp lực chốt lời, thị trường phân hóa, VN-Index “xanh vỏ đỏ lòng”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (16/8) gặp áp lực chốt lời và diễn biến phân hóa, tuy nhiên, chỉ số VN-Index vẫn có được phiên xanh. Dù chỉ là phiên “xanh vỏ, đỏ lòng” nhưng thị trường duy trì tín hiệu tích cực khi bên mua vẫn “cân” được bên bán. Thanh khoản giảm không đáng kể và khối ngoại có một phiên mua ròng tốt.

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp và vẫn đang trong nhịp hồi kể từ cuối tháng 7. Sau chuỗi tăng dài ngày, chỉ số VN-Index đang gặp áp lực chốt lời, tuy vậy dòng tiền lại có sự phân hóa tích cực để nhà đầu tư tiếp tục chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác sau khi đã chốt lời. Trong phiên hôm nay, nổi bật là nhóm cổ phiếu thép, bất động sản và xây dựng.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +0,49 điểm (+0,04%) lên 1.274,69 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng về bên bán, khi toàn sàn HOSE có 206 mã tăng, nhưng có tới 240 mã giảm. Chỉ số VN30 cũng nhích tăng +1,31 điểm (+0,1%) đạt 1.295,1 điểm. Ở rổ VN30 có 12 mã tăng và 18 mã giảm, 2 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt +0,21% và +0,31%.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ VN-Index phiên này là: HPG (+2,29%), NVL (+1,47%), PLX (+2,73%), MWG (+1,54%), SAB (+1,08%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: BID (-1,22%), VIC (-0,75%), VCB (-0,37%), CTG (-0,85%), GAS (-0,44%), …

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm -0,95 điểm (-0,31%) xuống 303,02 điểm. Toàn sàn HNX có 76 mã tăng, 114 mã giảm và 58 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,2 điểm (+0,22%) lên 92,84 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 15.713 tỷ đồng, giảm 3,7% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HOSE giảm 3,6% và đạt 13.465 tỷ đồng. Như vậy, mức giảm của thanh khoản trên HOSE là không lớn so với mức 13.963 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.063 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 570 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 579 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng giá trị hơn 510 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, trên HOSE, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng 530 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 24 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại 3,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 188.592 cổ phiếu. Ở sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với 17 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 610.262 cổ phiếu./.