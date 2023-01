Chứng khoán hôm nay (30/1): Chốt lời khiến VN-Index giảm điểm, thanh khoản cao nhất kể từ đầu năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/1) giảm điểm mạnh trong phiên đầu tuần mới trước áp lực chốt lời sau 8 phiên tăng kế trước. Trong khi đó, thanh khoản tăng mạnh và khối ngoại vẫn mua ròng tốt. Dòng tiền có sự dịch chuyển sang nhóm vừa và nhỏ để tìm cơ hội.

VN-Index giảm vì chốt lời mạnh ở nhóm bluechips

Thị trường chứng khoán hôm nay điều chỉnh phiên đầu tiên sau chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp kế trước. Thanh khoản thị trường đạt mức cao nhất kể từ đầu năm khi nhà đầu tư chốt lời nhóm cổ phiếu bluechips.

Theo dữ liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -14,53 điểm (-1,3%) xuống 1.102,57 điểm. Độ rộng thị trường ở mức cân bằng, khi toàn sàn HOSE có 218 mã giảm điểm và 44 mã đứng giá, trong khi vẫn có tới 210 mã tăng.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên VN-Index phiên này là: VCB (-3,33%), VHM (-3,38%), VIC (-2,53%), ACB (-3,61%), GAS (-1,48%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu lớn khác như: HPG (+1,16%), HDB (+3,11%), BWE (+6,26%), DIG (+5,26%), BHN (+4,51%), …

Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng sụt giảm mạnh hơn -16,7 điểm (-1,48%) còn 1.113,95 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 6 mã tăng, trong khi có tới 22 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trong khi nhóm smallcap tăng +0,63% và đánh dấu phiên thứ 5 liên tiếp thì nhóm midcap lại giảm +0,68%.

Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 15.748 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm, tăng 28,3% so với tuần trước Tết Âm lịch.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 787,64 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua của khối ngoại tập trung vào các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: FUEVFVND, HPG, SSI, VND, HDB, …Ở chiều ngược lại: DGC, KDC, VNM, VCB, BMP, … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Tiền dịch chuyển sang nhóm vừa và nhỏ tìm cơ hội

Thị trường chứng khoán hôm nay chủ yếu giao dịch dưới giá tham chiếu. VN-Index chỉ giữ được sắc xanh một lúc đầu phiên nhưng sau đó suy yếu nhanh và giảm điểm khá mạnh vì áp lực bán ra từ nhóm bluechips khá lớn. Thị trường tăng 8 phiên và có một phiên chốt lời cũng bình thường, nhưng nhóm bluechips giảm nhanh, nhất là nhóm ngân hàng khiến chỉ số giảm điểm khá mạnh về sát ngưỡng 1.100 điểm.

Thanh khoản thị trường hôm nay tăng mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là do bên bán xả mạnh chứ chưa phải do bên mua vào cầu tốt. Khối ngoại duy trì sự tích cực khi mua ròng vẫn ở mức khá, nhưng điều đó chưa đủ nếu so sánh với lực bán mạnh của khối nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Áp lực chốt lời mạnh ở nhóm Bluechips khiến VN-Index giảm điểm. Ảnh: Minh họa.

Dòng tiền phiên này có dấu hiệu chuyển dịch sang nhóm vừa và nhỏ để tìm cơ hội sinh lời mới. Các cổ phiếu được quan tâm phiên này chủ yếu là các mã chưa tăng mạnh trước đó khi thị trường đã trải qua chuỗi phiên tăng trước Tết.

Minh chứng cho điều này là rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đóng phiên tăng trần. Toàn thị trường có tới 78 mã tăng trần với số đông đến từ các mã nhỏ và vừa, trong đó riêng HOSE là 30 mã và 31 mã trên HNX. Nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã lội ngược dòng thành công và thanh khoản cũng ở mức khá tốt như ABS, HQC, ITA, HHS, APH, HDC,….

Việc thị trường hôm nay giảm cũng bình thường, bởi rõ ràng đã trải qua 8 phiên tăng. Có tăng thì chắc chắn sẽ có chốt lời vì bối cảnh thị trường nhìn chung vẫn trong xu thế điều chỉnh để tích lũy. Thị trường vẫn cần thêm thời gian để củng cố vùng đáy và nếu không có thông tin bất thường tác động mạnh thì cơ hội gom cổ phiếu cho trung, dài hạn vẫn hiện hữu.

Đánh giá về thị trường phiên này, các chuyên gia của MBS cho rằng, thị trường gặp áp lực chốt lời sau chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp là hoàn toàn bình thường. Trong khi chỉ số VN-Index tăng hơn 10% thì có nhiều cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu có mức tăng gấp đôi hoặc hơn nữa như: nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công, chứng khoán, vật liệu xây dựng (thép), ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí, … Thanh khoản lên mức cao nhất kể từ đầu năm là tín hiệu đáng chú ý, dòng tiền đang dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu nhỏ khi nhóm bluechips đóng vai trò lực kéo thị trường vượt đỉnh tháng 12 bị chốt lời.

“Về kỹ thuật, khu vực 1.120 - 1.124 điểm là ngưỡng cản kỹ thuật của chỉ số VN-Index, với việc thanh khoản lên cao ở phiên hôm nay, khả năng thị trường còn có thể gặp khó khăn ở các phiên sắp tới, vùng hỗ trợ ở 1.065 – 1.098 điểm” – chuyên gia của MBS cho hay./.