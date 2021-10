Chứng khoán phái sinh: Thanh khoản hợp đồng tương lai rơi về mức thấp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh và chỉ số cơ sở đều duy trì được sắc xanh, tuy nhiên đà tăng đã giảm đi đáng kể so với phiên kế trước. Thanh khoản các hợp đồng tương lai vẫn suy giảm và hiện đã rơi về mức rất thấp khi nhà đầu tư vẫn tỏ ra rất thận trọng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 7/10, các hợp đồng tương lai vẫn duy trì được sắc xanh khi đóng cửa, mặc dù đà tăng có phần chậm lại so với phiên kế trước, tăng từ +1,6 điểm đến 4,0 điểm. Sắc xanh cũng là trạng thái của chỉ số cơ sở khi đóng phiên và mức tăng có nhỉnh hơn các hợp đồng, +5,51 điểm.

Hợp đồng tháng 10 VN30F2110 chủ yếu rung lắc, giằng co trong phiên trước khi đóng cửa tăng 3 điểm, đạt 1.452 điểm. Thêm một phiên giao dịch các hợp đồng tương lai tăng giá với biên độ thấp hơn cơ sở, qua đó khiến khoảng cách chênh lệch âm gia tăng, biên độ đạt từ -14 đến -13,1 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh vẫn duy trì xu thế giảm và giảm về mức rất thấp. Điều này cho thấy, sự thận trọng của các nhà giao dịch mặc dù thị trường cơ sở vẫn nối dài được đà tăng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai chỉ còn 105.734 hợp đồng, trong đó, hợp đồng tháng 10 đạt 105.601 hợp đồng.

Các chuyên gia của SSI Research cho rằng, trên thị trường chứng khoán phái sinh trong ngắn hạn, bên Long vẫn đang chiếm ưu thế tuy nhiên với việc chỉ số cơ sở chưa thoát ra khỏi kênh giá đi ngang, nhiều khả năng cơ hội vẫn sẽ xuất hiện đối với cả bên Long và bên Short, đặc biệt với các giao dịch trong ngày. Trong trường hợp VN30 vượt kháng cự gần 1.468 điểm với khối lượng lớn, chỉ số sẽ xác nhận quay trở lại với xu hướng tăng ngắn hạn và đây là cơ hội để bên Long đẩy mạnh vị thế. Trên đồ thị 5 phút, kháng cự gần của VN30F2110 là vùng 1.458 điểm và hỗ trợ gần là khu vực 1.447 – 1.442 điểm.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, giằng co tiếp tục là trạng thái chính của VN30-Index, tuy nhiên chỉ số vẫn ghi nhận mức tăng 0,38% lúc đóng cửa, đạt 1.461,72 điểm. Mặc dù tăng giá tuy nhiên VN30 vẫn đang nằm trong kênh đi ngang hình thành từ đầu tháng 9. Khối lượng giao dịch cải thiện so với phiên liền trước, đạt 157,6 triệu đơn vị tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên.

Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số VN30 cũng đã vượt cạnh trên của mô hình tam giác cân, nhưng chưa thực sự quay trở lại xu hướng tăng khi vẫn nằm dưới vùng đỉnh gần nhất trong khi khối lượng giao dịch chưa cải thiện đáng kể.

“Để thực sự quay trở lại xu hướng tăng, chỉ số VN30 cần một tín hiệu củng cố bằng việc vượt kháng cự 1.475 điểm đi kèm khối lượng giao dịch vượt đường trung bình 50 ngày. Khi đó, chỉ số VN30 có nhiều khả năng sẽ quay trở lại xu hướng tăng với mục tiêu gần là vùng đỉnh trước nằm tại 1.565 điểm” – SSI Research phân tích./.