Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021.

Chiều ngày 27/4/2022, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Trước đó, ngày 26/4/2022, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT SHS, đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2027). Căn cứ theo Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng, chủ tịch HĐQT ngân hàng không đồng thời giữ chức danh chủ tịch, thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các doanh nghiệp khác, sáng 27/4, ông Đỗ Quang Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT SHS, Chủ tịch HĐQT SHS và đã được HĐQT SHS thông qua.

HĐQT SHS cũng đã thống nhất cử ông Vũ Đức Tiến - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc SHS làm chủ tọa đại hội.

Được biết, ông Đỗ Quang Hiển cũng đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên 2022 của SHS. Ảnh: Duy Thái.

Thông tin tại đại hội cho biết, năm 2021, dù chịu đại dịch Covid-19 nhưng SHS đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong lịch sử hoạt động với tổng doanh thu đạt được 2.899,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với năm 2020 và tương ứng 153,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 2021 của SHS đạt 1.752,9 tỷ đồng, tăng 86,7% so với năm 2020 và đạt 233,3% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ an toàn tài chính của SHS là 386,62% so với 347,93% của năm 2020.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021.

Thông tin tại hội nghị, ông Vũ Đức Tiến cho biết, SHS định hướng phát triển bền vững, chú trọng vào các nghiệp vụ có thế mạnh như môi giới và dịch vụ tài chính, hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành, hoạt động đầu tư… “SHS dự kiến nâng cấp, cải thiện SHS sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có bảo đảm” – ông Tiến cho hay.

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 20221, đại hội đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 18% bằng cổ phiếu; đồng thời, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 7%, để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh./.