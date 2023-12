Chương trình Hóa đơn may mắn - "Một mũi tên trúng nhiều đích"

Nâng giá trị giải thưởng để chương trình Hóa đơn may mắn tăng sức hấp dẫn Việc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng giá trị giải thưởng Hóa đơn may mắn sẽ tạo sức lan tỏa mạnh hơn cho chương trình. Ảnh: Huyền Châu Với tổng giải thưởng 185 triệu đồng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã giảm số lượng giải thưởng từ 59 xuống còn 14, nhưng nâng giá trị giải thưởng lên gấp nhiều lần để gia tăng sức hấp dẫn cho chương trình "Hóa đơn may mắn", thu hút hơn nữa nhiều người mỗi khi mua hàng sẽ lấy hóa đơn để được tham gia gia chương trình. Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc nâng giá trị giải thưởng hóa đơn may mắn được bắt đầu từ kỳ quay số lần thứ 3 (tổ chức ngày 28/4/2023). Việc giảm mạnh số lượng giải thưởng giúp giá trị giải nhì và giải ba tăng gấp đôi, lên lần lượt 20 triệu đồng/giải và 10 triệu đồng/giải; Giải khuyến khích tăng gấp 5 lần, lên 5 triệu đồng/giả. Còn giải nhất vẫn không thay đổi, tức giá trị vẫn 50 triệu đồng/giải. Lý do dẫn đến sự thay đổi này, theo tìm hiểu của phóng viên TBTCVN, là do ở những kỳ quay số trước, nhiều trường hợp trúng giải khuyến khích nhưng không chịu nhận mà muốn "nhường lại cho người khác" vì giá trị giải thưởng quá nhỏ.