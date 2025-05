Chuyển đổi số ngân hàng: Thay đổi phải diễn ra đồng bộ trên nhiều mặt

(TBTCO) - Chuyển đổi số ngân hàng không đơn thuần là chạy theo công nghệ hay áp dụng các cải tiến riêng lẻ mà cần có tư duy tổng thể xuyên suốt toàn bộ tổ chức. Thay đổi phải diễn ra đồng bộ trên nhiều mặt.

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Business Agility Summit 2025- Hội nghị Agile quốc tế dành riêng cho các tổ chức Agile (vận hành linh hoạt) tại Việt Nam đã được tổ chức với chủ đề “Agile in the age of AI”.

Đây là hội nghị quốc tế chuyên đề Agile đầu tiên và lớn nhất từng được tổ chức, dành riêng cho cộng đồng tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng đang theo đuổi mô hình vận hành linh hoạt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi linh hoạt và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Các diễn giả chia sẻ tại hội nghị.

Với chủ đề xuyên suốt “Agile trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, hội nghị năm nay không chỉ thảo luận về các mô hình tổ chức linh hoạt, mà còn tập trung vào cách các doanh nghiệp thích nghi trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là tác động của AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số toàn diện.

Business Agility Summit 2025 do Học viện Agile, Ngân hàng Techcombank và FPT Digital đồng tổ chức, với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số như VCCorp, Biplus và các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới như SAFe Inc.

Tại sự kiện, TS. Phan Thanh Đức - Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số (Học viện Ngân hàng) cho biết, chuyển đổi số trong ngành ngân hàng đã trở thành xu hướng rõ nét trong những năm gần đây.

Số hóa không chỉ thay đổi cách thức vận hành truyền thống mà còn tạo ra nhiều cơ hội mới trong việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thông qua sự phát triển của nền kinh tế API – mô hình giúp kết nối khách hàng và ngân hàng một cách linh hoạt và thuận tiện hơn.

Theo ông, các trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành này, bao gồm chiến lược tổng thể, cơ chế chính sách, hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ và nguồn lực con người.

Từ kinh nghiệm chuyển đổi số của ngân hàng số đầu tiên tại Đông Nam Á, ông Dennis Khoo - nguyên Giám đốc Ngân hàng số TMRW (thuộc UOB) chia sẻ, chuyển đổi không đơn thuần là chạy theo công nghệ hay áp dụng các cải tiến riêng lẻ mà cần có tư duy tổng thể xuyên suốt toàn bộ tổ chức.

Thay đổi phải diễn ra đồng bộ trên nhiều mặt, từ quy trình vận hành, thiết kế dịch vụ, đến con người và văn hóa làm việc. Thành công trong chuyển đổi số đến từ sự cân bằng giữa sáng tạo và kỷ luật, giữa tầm nhìn dài hạn và khả năng thích ứng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu một cách hợp lý không chỉ giúp giảm thiểu lãng phí mà còn hỗ trợ dự báo, ngăn ngừa những vấn đề tiềm ẩn đối với các ngân hàng.

Chia sẻ góc nhìn từ trải nghiệm thực tế về xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam, ông Dương Quốc Tú - Giám đốc Chuyển đổi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cho biết, khách hàng (nhất là nhóm trẻ sinh sống tại các đô thị lớn) ngày càng quan tâm và kỳ vọng nhiều hơn vào các dịch vụ ngân hàng số với trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng và cá nhân hóa.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước cùng sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như AI là những yếu tố đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn.