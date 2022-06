Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xanh, thị trường điều chỉnh trong phiên

(TBTCO) - Thêm một phiên rung lắc nữa xuất hiện hôm nay, nhưng lực bán vẫn đang ủng hộ thị trường tăng. Cổ phiếu lớn chỉ là chất xúc tác giúp VN-Index tăng, nhưng cơ bản vẫn là nhu cầu bán quá yếu.

“Tứ trụ” tăng nổi bật

Cần phải khẳng định ngay, hôm nay số lượng cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu nhiều hơn số tăng. Cũng giống như hôm qua, điều này thể hiện trạng thái điều chỉnh giá trên diện khá rộng.

Tuy vậy, thị trường đang trong giai đoạn “bỏ qua” mặt bằng chung, mà dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội cụ thể. Do đó trừ trường hợp số lượng cổ phiếu giảm giá thật sự áp đảo, còn việc phân hóa tăng giảm vẫn có thể xem là trạng thái thị trường bình thường. Chẳng hạn hôm nay, cứ mỗi cổ phiếu giảm giá vẫn có 0,71 cổ phiếu tăng giá.

VN-Index thể hiện những nhịp xả vẫn diễn ra. Chỉ số có tới 3 lần tụt hẳn xuống dưới tham chiếu, còn độ rộng cổ phiếu duy trì ưu thế ở phía giảm. Tuy vậy biên độ giảm sâu nhất của chỉ số này cũng chưa tới 0,6% và VN30 giảm sâu nhất chỉ -0,7%. Đà giảm chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, với mức đáy của VNMidcap giảm 1,57% và VNSmallcap giảm 1,48%.

Sự khác biệt về cường độ trong chiều giảm thể hiện sức mạnh của nhóm blue-chips vẫn đang tốt hơn cả. VN-Index và VN30-Index cuối phiên lật ngược thế cờ, chuyển sang tăng cũng là nhờ các blue-chips.

Bốn cổ phiếu trụ mạnh nhất hôm nay là VCB tăng 2,03%, GAS tăng 2,8%, MSN tăng 2,31% và VHM tăng 1,01%. Đáng chú ý là 3/4 mã này đều có nhịp giảm trước, trừ VCB: MSN tạo đáy giảm 2,14%, VHM giảm 0,86%, GAS giảm 0,59% so với tham chiếu. Lực cầu đã giúp các trụ đảo chiều từ giảm sang tăng, từ đó kéo VN-Index lên.

Không chỉ các mã trụ lớn nhất nói trên, cả rổ VN30 cũng có 14/30 mã đảo chiều thành công, giá chuyển từ đỏ sang xanh. Trong khi đó thanh khoản của nhóm này lại giảm 5% so với hôm qua và thấp nhất 4 phiên. Thanh khoản thấp, giá đảo chiều thường là biểu hiện của giao dịch tích cực, khi nhà đầu tư mua vào đã không gặp nhiều lực cản để thay đổi được giá.

Việc các cổ phiếu lớn giúp đổi màu chỉ số VN-Index có thể bị xem là hành động “đỡ trụ”. Tuy vậy những cổ phiếu hấp dẫn được dòng tiền và tăng giá hôm nay cũng có nhiều mã vốn hóa không hề nhỏ. Chẳng hạn GAS tiếp tục có một phiên thanh khoản tới 1,74 triệu cổ sau khi hôm qua vừa lập kỷ lục 6 tháng. DGC, DPM, DCM tiếp tục thanh khoản lớn hơn mức bình quân. Nhóm thủy sản như VHC, ANV tăng giá trên 6% với thanh khoản rất cao, giá vượt đỉnh...

Thị trường điều chỉnh trên đường tăng?

Nhờ các trụ lớn, hôm nay VN-Index đóng cửa tăng 6,84 điểm, mạnh hơn nhiều mức giảm 1,24 điểm hôm qua. Chỉ số này như vậy vẫn đang trên đường tăng, dù có thể xuất hiện một vài phiên chững lại.

Thị trường hoàn toàn có thể điều chỉnh trong phiên, thay vì giảm hẳn cả phiên, nếu không xuất hiện chênh lệch quá lớn về cung cầu. Giá cổ phiếu thay đổi là do nhà đầu tư mua bán trong ngày. Ở từng giai đoạn giao dịch khác nhau, khối lượng mua bán sẽ khác nhau. Ví dụ hôm nay khoảng cuối phiên sáng hay đầu phiên chiều, áp lực bán rõ ràng là lấn lướt mới khiến số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo gấp nhiều lần số tăng giá. Tuy nhiên đến cuối phiên tình thế lại cân bằng hơn, chứng tỏ lực mua có gia tăng.

Mặc dù khi quan sát chỉ số biến động thì trạng thái điều chỉnh trên đường tăng không thật sự rõ ràng. Đôi khi chỉ số tăng giảm phụ thuộc chủ yếu vào biến độn giá của một vài mã siêu lớn. Do đó quan sát trên số lượng cổ phiếu tăng giảm sẽ chắc chắn hơn vì để giá từng mã đảo chiều thành công, cần lực mua cụ thể ở cổ phiếu đó. Nếu những nhịp giảm giá là do có nhiều người xả hàng, thì khi giá tăng cũng là do dòng tiền mới mua vào. Vì vậy, dao động giá chính là biểu hiện của hiện tượng điều chỉnh.

Thị trường (thông qua chỉ số đại diện) hay cổ phiếu điều chỉnh trên đường tăng là một tín hiệu tích cực. Không hẳn đó là trạng thái mạnh mẽ, nhưng ít nhất lực cầu cũng chiếm ưu thế. Hiện thị trường duy trì mức thanh khoản rất thấp cho thấy có yếu tố bán ít. Đây là điều kiện giúp giá đảo chiều ngay trong ngày một cách dễ dàng hơn.