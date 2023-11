(TBTCO) - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (mã Ck: TV2) vừa công bố thông tin về việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2020, 2021 và 2022.

Cụ thể, Tổng cục Thuế phạt hành chính Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 hơn 400,7 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 hơn 1,24 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân năm 2020, 2021, 2022 hơn 232,7 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2021 gần 56 triệu đồng (Công ty được bù trừ số tiền thuế GTGT với số tiền thuế đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước theo quy định) và tiền chậm nộp thuế là 126,4 triệu đồng. Tổng cộng, TV2 bị truy thu thuế và phạt hơn 2 tỷ đồng.

Công ty thông tin đã thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp (tính đến ngày 14/11/2023) vào ngân sách nhà nước (NSNN). Bên cạnh đó, TV2 còn có tình tiết giảm nhẹ do tự nguyện khắc phục hậu quả.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 bị phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: T.L

Theo giải trình, TV2 có hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại tỉnh Bình Thuận, thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT tại tỉnh Bình Thuận theo văn bản số 1141/CTBH ngày 2/3/2021 từ kỳ kê khai và nộp thuế tháng 12/2020. Trong năm 2021, do sơ sót, công ty chưa nộp tờ khai thuế GTGT vào tháng 12/2021 nhưng đã nộp tiền thuế vào tài khoản NSNN (Cục Thuế Bình Thuận) đúng hạn với số tiền gần 56 triệu đồng nên công ty đã được bù trừ số tiền nộp theo quy định.

Công ty khẳng định không trốn thuế hoặc cố ý sai sót. TV2 đang thực hiện làm việc với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, đồng thời đề nghị HoSE xem xét chưa đưa cổ phiếu TV2 vào danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Kết thúc quý III/2023, TV2 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 211 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng, giảm 48% và tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế pcủa TV2 đạt xấp xỉ 49 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 76% mục tiêu lãi cả năm./.