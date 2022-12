(TBTCO) - Ông Hạ Văn Cơ - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã kịp thời xuất cấp hơn 2.861 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2022 - 2023 tại 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

Triển khai khẩn trương, hiệu quả

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái, thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động, khẩn trương phối hợp với UBND 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và các sở giáo dục và đào tạo của 3 địa phương này nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023, bảo đảm việc giao gạo hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cục DTNN khu vực Bắc Thái cũng thành lập ban chỉ đạo công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh để xây dựng kế hoạch, phương án vận chuyển, giao, nhận gạo đảm bảo khoa học, đúng tiến độ thời gian. Trong quá trình xuất cấp, giao nhận gạo hỗ trợ, các đoàn công tác của Cục DTNN khu vực Bắc Thái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đã xuống tận các điểm giao gạo, các trường học để kiểm tra công tác giao nhận, xuất cấp sử dụng, hướng dẫn các trường học bảo quản gạo an toàn, tránh bị ẩm, mốc.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh. Ảnh: Khánh Huyền

Đồng thời, tiếp nhận thực hiện lập biên bản giao, nhận gạo theo đúng mẫu biên bản quy định; tổ chức lấy mẫu gạo và thống nhất niêm phong mẫu gạo, có xác nhận của các bên. Mẫu gạo được lưu giữ, quản lý, bảo quản tại bên giao, bên nhận để đối soát.

Chia sẻ về công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh các huyện tại địa bàn 3 tỉnh trên, ông Hạ Văn Cơ cho biết, việc vận chuyển gạo về các huyện, nhất là các huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn rất vất vả, do đường xá quanh co, ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt các kế hoạch đề ra cùng sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã thực hiện bàn giao gạo đến các đơn vị thụ hưởng tại các địa phương đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, đúng về chất lượng.

Xuất cấp gạo đảm bảo thời gian, số lượng và chất lượng

Theo đoàn kiểm tra của Cục DTNN khu vực Bắc Thái tới Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quang Vinh – Lưu Ngọc (xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), chúng tôi được ông Hoàng Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2022 - 2023, toàn trường có 99 học sinh bán trú được hưởng chế độ hỗ trợ mỗi học sinh 15 kg gạo/tháng. Quang Vinh là xã vùng III nên hầu hết gia đình học sinh có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Việc Nhà nước hỗ trợ gạo hàng tháng đã giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng tài chính. Về phía nhà trường, thông qua việc Chính phủ hỗ trợ gạo cho học sinh đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngày càng tốt hơn. Chính sách này là rất nhân văn và thiết thực khi động viên các em đến trường, giúp nhà trường duy trì sĩ số lớp học cũng như giảm bớt khó khăn cho gia đình".

Về phía địa phương, ông Nguyễn Thế Phong - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết, học kỳ I (năm học 2022 - 2023), toàn tỉnh Cao Bằng có 35.687 học sinh thuộc các đơn vị trường học của 10 huyện, thành phố được hỗ trợ gạo trong 5 tháng, mỗi tháng 15 kg/học sinh. Để nguồn gạo cấp hỗ trợ của Nhà nước đến kịp thời, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức tiếp nhận để cấp phát cho học sinh đúng đối tượng, đúng định mức, chất lượng.

Tiếp tục xuất cấp hơn 389 tấn gạo hỗ trợ học sinh tại Bắc Cạn Ngày 12/12, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái tiếp tục xuất cấp, bàn giao hơn 389,4 tấn gạo dự trữ quốc gia để cấp bổ sung hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn được hưởng chính sách hỗ trợ 2 tháng cuối học kỳ I năm học 2022 - 2023 (từ tháng12/2022 đến hết tháng 1/2023) theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. UBND tỉnh Bắc Cạn giao các huyện, thành phố phê duyệt danh sách học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ gạo năm học 2022 - 2023; chỉ đạo phòng giáo dục, các trường tổ chức giao nhận gạo theo đúng kế hoạch; quản lý, cấp phát đúng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Phong thông tin: “Đầu tháng 12/2022, các phòng giáo dục, nhà trường đã tổ chức xong việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho các đơn vị trường học đúng số lượng, chất lượng. Toàn bộ quá trình được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, nhanh chóng, kịp thời, góp phần phục vụ tốt yêu cầu dạy và học của các đơn vị nhà trường và đối tượng học sinh được thụ hưởng chính sách này”.

Có thể nói, việc Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng nguồn gạo DTQG đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường; góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ đi học, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở những vùng này. Đồng thời, cũng gián tiếp giải quyết được phần nào khó khăn cho một số địa phương trong công tác bảo đảm an sinh - xã hội, ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế tại một số vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Ông Hạ Văn Cơ cũng cho biết: “Gạo DTQG khi xuất cấp đều đảm bảo chất lượng theo quy định. Trước và trong quá trình xuất cấp, gạo đều được kiểm tra kỹ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ở mỗi điểm giao nhận, các bên đều trực tiếp lấy mẫu gạo đánh giá chất lượng thông qua đánh giá cảm quan, kiểm tra thực tế các bao gạo giao nhận, trên cơ sở đó các đơn vị DTQG tiến hành lập biên bản giao nhận với địa phương. Chính vì vậy, qua các đợt xuất cấp, chất lượng gạo luôn được người dân và địa phương đánh giá cao".