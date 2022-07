(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc, số thu ngân sách đạt hơn 60% chỉ tiêu dự toán, tăng hơn 3% so với cùng kỳ.

Hải quan - doanh nghiệp đồng hành phát triển

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trường Giang cho biết, năm 2022 đơn vị được giao dự toán thu ngân sách khá cao là 17.800 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 19.000 tỷ đồng, trong bối cảnh dịch Covid-19 mới có dấu hiệu được khống chế, doanh nghiệp (DN) cần có thời gian để phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi bị đứt gãy chuỗi cung ứng trong năm 2021.

Xác định được thuận lợi cũng như thách thức đặt ra cho năm 2022, ngay từ đầu năm, đơn vị ban hành kế hoạch giải pháp thu ngân sách năm 2022 để các chi cục kịp thời quán triệt và triển khai có hiệu quả; tiếp tục duy trì các giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp 24/7, kể cả ngày lễ, tết.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động XNK, chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022, đơn vị đã bố trí cán bộ công chức trực, đảm bảo thực hiện thông quan nhanh chóng cho DN, kim ngạch hàng hóa đạt hơn 91 triệu USD. Mặt hàng chủ yếu là thép, bao bì, may mặc, giày da, nguyên phụ liệu sản xuất đồ nội thất, sản phẩm gỗ nội thất…

Bên cạnh đó, điểm nhấn của đơn vị trong công tác hỗ trợ DN trong 6 tháng đầu năm 2022 là tổ chức 2 cuộc đối thoại nhằm phổ biến chính sách mới và tháo gỡ vướng mắc cho DN Hàn Quốc và Đài Loan; hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan miễn phí trực tuyến cho DN.

Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

Với tinh thần cầu thị, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK của DN, tại các cuộc đối thoại đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến đến DN các quy định mới về Thông tư số 05/2022/TT-BCT của Bộ Công thương về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; những điểm lưu ý, cảnh báo một số sai phạm mà DN thường mắc phải trong hoạt động khai báo hải quan và kiểm tra sau thông quan... Qua đó, giúp cho DN nắm bắt được chính xác và vận dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK hàng hóa.

Bên cạnh hoạt động đối thoại trực tiếp với DN, 6 tháng đầu năm 2022, trong quá trình làm thủ tục, DN có phát sinh vướng mắc, khó khăn đã được đơn vị giải quyết qua nhiều kênh liên lạc khác nhau như: gọi điện hoặc trực tiếp liên hệ với các tổ giải quyết vướng mắc tại các chi cục hải quan trực thuộc; qua tổ giải quyết vướng mắc trực tuyến trên website Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được cộng đồng DN ghi nhận.

Ông Kim Jin Woo - Phó Chủ tịch Chi hội DN đầu tư Hàn Quốc cho biết, kể từ khi Chi hội thành lập, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn là người bạn đồng hành và là đối tác tin cậy trong thời gian qua. Các ý kiến góp ý của chi hội luôn được Cục Hải quan Bình Dương quan tâm, tiếp thu, tháo gỡ, giúp DN phục hồi nhanh chóng sau dịch Covid-19.

Thu ngân sách tăng trưởng nhờ doanh nghiệp hồi phục

Đề cập đến tình hình thu ngân sách của đơn vị, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, hoạt động XNK của DN trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022 phục hồi nhanh sau dịch Covid-19. Về chủ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK trên địa bàn, đã thu hút được lượng lớn DN yên tâm về làm thủ tục lâu dài tại Bình Dương, do vậy số thu thuế của đơn vị tính đến ngày 30/6 đạt 10.805 tỷ đồng, đạt gần 61% chỉ tiêu dự toán, đạt gần 57% so chỉ tiêu phấn đấu năm 2022, tăng hơn 3% so với cùng kỳ.

Kiểm soát hơn 5.660 container qua máy soi chiếu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương đã tích cực áp dụng kiểm tra hàng hóa qua máy soi container, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có lượng hàng hóa lớn, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí xếp/dỡ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, phát hiện kịp thời các sai phạm. Kết quả, đơn vị soi chiếu được hơn 5.660 container của hơn 2.500 tờ khai; phát hiện 8 vụ vi phạm, số tiền phạt vi phạm hành chính 2,82 triệu đồng, truy thu thuế: 2,87 triệu đồng.

Hiện tại dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận cơ bản được kiểm soát, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông hàng hóa bước đầu có xu hướng tăng dần.

Ông Iron - Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Đại Hoa chia sẻ, năm 2022 DN đặt ra mức tăng trưởng 10% so với năm 2021. Ngay từ đầu năm 2022, đơn hàng của công ty ổn định. Hiện công ty đã tuyển thêm 2.000 công nhân, đồng thời đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại nâng công suất nhằm đưa ra những mẫu mã, sản phẩm chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

“Với khả năng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của DN hiện nay và các biện pháp khai thác nguồn thu hiệu quả đang được triển khai, có cơ sở để đơn vị có khả năng thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao ít nhất là 5%”- lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương khẳng định.

Về phương hướng hoạt động trong những tháng còn lại của năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục triển khai hoạt động tại 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container; tiếp tục triển khai thêm 1 máy soi thứ 3 đặt tại TBS Tân Vạn do Tổng cục Hải quan trang bị. Đồng thời, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho DN trong việc nộp thuế qua ngân hàng kết nối với cổng thanh toán điện tử của hải quan, theo quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015, đảm bảo đạt 100% thu qua ngân hàng; duy trì tuyên truyền, vận động DN thực hiện nộp thuế, lệ phí theo Đề án nộp thuế 24/7, chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu với các ngân hàng đã phối hợp triển khai chính thức từ ngày 25/11/2019.