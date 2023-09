Cục Thuế Bắc Ninh huy động tối đa nguồn lực vào chống thất thu thuế

Lũy kế 8 tháng năm 2023, Cục Thuế Bắc Ninh thu ngân sách được 14.110 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí đạt 13.936 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán, bằng 102,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 174 tỷ đồng, đạt 5,8% dự toán, bằng 15,5% so với cùng kỳ.