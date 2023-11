Cục Thuế Bắc Ninh nỗ lực thu ngân sách ở mức cao nhất

(TBTCO) - Giao nhiệm vụ thu ngân sách trong giai đoạn nước rút cho Cục Thuế Bắc Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn yêu cầu, Cục Thuế Bắc Ninh cần áp dụng các giải pháp quản lý thuế hiện đại để đảm bảo nguồn thu một cách bền vững, tránh thất thoát nguồn thu.

Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 80% dự toán

Triển khai Quyết định 1557/QĐ-TCT ngày 25/10 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về thành lập ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách năm 2023, sáng ngày 21/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn đã có buổi làm việc với Cục Thuế Bắc Ninh về triển khai công tác quản lý thuế thời gian còn lại của năm 2023.

Báo cáo tình hình thu ngân sách trên địa bàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Nguyễn Cẩm Tâm cho biết, năm 2023, cục thuế được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn là 23.820 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu từ thuế, phí là 20.786 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 3.000 tỷ đồng; thu xổ số, chênh lệch lợi nhuận còn lại là 34 tỷ đồng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Thuế Bắc Ninh. Ảnh: Phương Nam

Tính đến thời điểm báo cáo, Cục Thuế Bắc Ninh thu ngân sách được 19.043 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó: thu từ thuế, phí được 18.779 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ thực hiện. Thu tiền sử dụng đất được 234 tỷ đồng, đạt 7,8% dự toán, bằng 19,1% so với cùng kỳ thực hiện. Thu từ xổ số, chênh lệch lợi nhuận còn lại được 30 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán, bằng 91,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Thuế Bắc Ninh trong công tác chỉ đạo điều hành để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Nhiều năm qua, Bắc Ninh được biết đến là tỉnh năng động trong phát triển kinh tế, nhất là về thu hút đầu tư và sự bứt phá về công nghiệp, xuất khẩu. Động lực chủ yếu của kinh tế địa phương chính là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cũng bởi quá trình hội nhập sâu rộng, với độ “mở” của nền kinh tế lớn, nên trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, kinh tế Bắc Ninh đã chịu tác động nặng nề, điều này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách do cơ quan thuế được giao thực hiện trong 10 tháng qua.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn cho rằng, trong thời gian tới, những khó khăn, thách thức ở trong nước vẫn còn nhiều. Theo đó, Cục Thuế Bắc Ninh cần phải có những giải pháp để huy động tối đa nguồn thu vào ngân sách; đặc biệt tập trung vào những nguồn thu lớn từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

“Cùng với việc kiểm soát thu kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bắc Ninh cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách đặc biệt là chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi phát triển, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách” - ông Mai Sơn chỉ đạo.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế

Nêu giải pháp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian còn lại của năm, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Ngô Xuân Tòng cho biết, toàn đơn vị sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm về thu ngân sách.

“Cục Thuế Bắc Ninh cam kết sẽ phát huy tối đa các giải pháp triển khai công tác quản lý thuế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, từ đó góp phần quan trọng vào ngân sách địa phương và ngân sách trung ương để cùng toàn ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - ông Tòng nhấn mạnh.

Ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh nêu giải pháp thu ngân sách giai đoạn nước rút trên địa bàn. Ảnh: Phương Nam

Cụ thể, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra, hoàn thành kế hoạch thu 2.394 tỷ đồng, trong đó thuế, phí 2.321 tỷ đồng, góp phần đạt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cùng đó, cục thuế chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý khai thuế của người nộp thuế, thực hiện tốt hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Cục Thuế Bắc Ninh chỉ đạo bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch năm, quý, tháng; trả lời hướng dẫn chính sách thuế theo đề nghị của người nộp thuế đảm bảo đúng pháp luật và thời gian theo quy định.

Đồng thời, Cục Thuế Bắc Ninh cũng sẽ đẩy nhanh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, nhằm phát hiện xử lý kịp thời người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, hóa đơn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế.

Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, cục thuế kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế; đồng thời công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trang web của cục thuế theo đúng quy định.

Ngoài ra, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch chống thất thu thuế đối với hộ khoán, tăng cường quản lý thuế và giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai./.