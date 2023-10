Cục Thuế Nghệ An phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023

(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023 được 810 tỷ đồng, bằng 39% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng thu được 10.821 tỷ đồng, bằng 74% dự toán, bằng 73% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An cho biết, việc triển khai nhiệm vụ công tác quản lý thuế 9 tháng năm 2023 vẫn còn một số khó khăn. Năm 2023, cục thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn. Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn chính sách thuế kỳ I năm 2023, tổ chức ngày 14/4/2023. Ảnh: CTV. Bên cạnh tác động của nền kinh tế tăng trưởng chậm, những chính sách hỗ trợ, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân cũng có tác động lớn đến công tác thu ngân sách như: chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế và tiền thuê đất năm 2023; giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%… Để hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2023, ông Dũng cho hay, trong 3 tháng cuối năm, Cục Thuế Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An, đánh giá tác động của suy giảm kinh tế, thiên tai, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, chính sách mới, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và việc thực hiện dự toán thu năm 2023. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường hỗ trợ, đồng hành, động viên người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách; tích cực tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế để bảo đảm công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế, mở rộng cơ sở thuế, các chính sách về chống thất thu ngân sách; Rà soát, đánh giá sát khả năng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 phù hợp với tình hình tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh và thu nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân; đồng thời cần phân tích, đánh giá, tính toán, xác định đầy đủ các yếu tố tác động đến kết quả thu ngân sách trong năm như kinh tế, cơ chế, chính sách; Trên cơ sở đó, xây dựng dự toán NSNN năm 2024 đảm bảo tích cực, sát thực tế phát sinh, phải tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn theo quy định pháp luật về thuế, quản lý thuế và quản lý NSNN… Theo ông Hà Lê Dũng, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục về thuế.

Đức Việt