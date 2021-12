Cục Thuế Ninh Bình thu ngân sách vượt gần 30% dự toán phấn đấu

(TBTCO) - Ông Đinh Nam Thắng – Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình, cho hay năm 2021, tổng thu nội địa do cơ quan thuế địa phương quản lý ước đạt 16.495 tỷ đồng, đạt 137,7% dự toán, đạt 129,4% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, có 11/15 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán.

11/15 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán

Ông Đinh Nam Thắng chia sẻ, năm 2021, Cục Thuế Ninh Bình được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là hơn 11.980 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là hơn 10.980 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 1.000 tỷ đồng.

Báo cáo mới đây của Cục Thuế Ninh Bình cho thấy, ước năm 2021, tổng thu nội địa do cục thuế quản lý đạt 16.495 tỷ đồng, đạt 137,7% dự toán, đạt 129,4% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách ước đạt 12.925 tỷ đồng, đạt 117,7% dự toán, bằng 111,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước đạt 3.570 tỷ đồng, đạt 357% dự toán, bằng 297,5% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Ông Vũ Xuân Bách - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Huân chương lao động hạng ba cho ông Nguyễn Gia Hoan – Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ảnh: CT

Báo cáo cũng ghi nhận, có 5/5 đơn vị hoàn thành vượt dự toán. Một số đơn vị hoàn thành vượt dự toán cao như: Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn, Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô…

Cùng với đó, có 11/15 khoản thu đạt tiến độ hoàn thành dự toán được giao, trong đó những khoản thu quan trọng vượt dự toán như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 10.595 tỷ đồng, vượt 14,5% dự toán, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương ước đạt 260 tỷ đồng, vượt 36,8% dự toán, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ; thu từ thuế bảo vệ môi trường ước đạt 622 tỷ đồng, vượt 107,3% dự toán, tăng trưởng 133,2% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách ước đạt 230,5 tỷ đồng, vượt 64,6% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ…

Theo ông Đinh Nam Thắng, khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng mạnh chủ yếu là do số nộp của Tập đoàn Thành Công năm 2021 ước đạt 9.700 tỷ đồng, chiếm 91,5% số nộp của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Ngoài ra, còn một số khoản thu khác vượt dự toán cao như thu từ thuế bảo vệ môi trường, thu từ DNNN trung ương cũng vượt cao so với dự toán do một số đơn vị có số nộp cao như: Công ty TNHH MTV Dương Đông Sài Gòn, Công ty TNHH Trung Linh Phát, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình...

“Trong điều kiện nền kinh tế nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, nét nổi bật trong công tác thu ngân sách trong năm 2021, của Cục Thuế Ninh Bình là dự toán vượt cao ở nhiều khoản thu, lĩnh vực thu, tỷ lệ thu nội địa đóng góp vào NSNN trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, nhất là thu từ lĩnh vực sản suất kinh doanh. Đây sẽ là bước đà quan trọng để Cục Thuế Ninh Bình tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong các năm tiếp theo” – ông Đinh Nam Thắng nhấn mạnh.

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế thụ hưởng các chính sách hỗ trợ

Cùng với việc thu kịp thời các nguồn thu vào NSNN, Cục Thuế Ninh Bình đã đã triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách thuế mới; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); tăng cường thu hồi nợ đọng góp phần đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Song song với đó, Cục Thuế Ninh Bình cũng đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, vừa hỗ trợ người nộp thuế (NNT) theo chủ trương, chính sách của Nhà nước, vừa tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NNT, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: CT

Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT cho hay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong năm 2021, Cục Thuế Ninh Bình chưa thể tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, các chính sách thuế mới đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử cục thuế đồng thời gửi cho NNT qua địa chỉ thư điện tử đăng ký với cơ quan thuế.

Cùng với đó, trong năm cục thuế đã tiếp nhận và giải đáp hỗ trợ kịp thời câu hỏi, vướng mắc về chính sách thuế cho NNT qua các hình thức: Trực tiếp tại cơ quan thuế hơn 3.097 lượt; qua phương tiện đại chúng 200 lượt; bằng văn bản 36 lượt; qua 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT 27 lượt và các hình thức khác 5.150 lượt.

Thực hiện chính sách hỗ trợ DN và người dân theo các nghị quyết, nghị định của Quốc hội, Chính phủ, Cục Thuế Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho NNT tiếp cận và được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Kết quả ước thực hiện miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất trên 74 tỷ đồng, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trên 723 tỷ đồng./.