Cục Thuế Quảng Nam đề xuất xử lý người bán đất 21 tỷ đồng, kê khai 460 triệu đồng

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt bị can một đối tượng bán đất 21 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 460 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ngày 2/10/2023, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đó đơn vị đã tiếp nhận thông tin, chủ động thực hiện kiểm tra hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý khi có dấu hiệu hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (ảnh CACC) Gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 500 triệu đồng Trao đổi với phóng viên TBTCVN về vụ việc trên, ngày 2/10/2023, ông Nguyễn Văn Tiếp – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đó ngay sau khi có thông tin, lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo Chi Cục thuế huyện Thăng Bình xác minh, kiểm tra, củng cố hồ sơ. Quá trình triển khai giám định cơ quan thuế nhận định vụ việc vượt thẩm quyền xử lý và có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã chủ động, kịp thời chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quá trình thực hiện, theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam là đúng quy trình, quy định pháp luật. Ngay sau đó, công an huyện Thăng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng vi phạm. Đối tượng bị khởi tố điều tra, bắt tạm giam là Lê Văn Thành (SN 1979, trú tại khối phố Hà Trung, phường Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình xác định, năm 2019, Lê Văn Thành đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất thuộc thôn Duy Hà, xã Bình Dương cho vợ chồng ông P.A.T và bà N.T.H.V (trú TP Hồ Chí Minh) với số tiền chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là 460 triệu đồng. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã chứng minh số tiền giao dịch thực tế lên đến 21 tỷ đồng. Đến ngày 21/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành về tội “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra nhận định, việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế rất nhiều lần của đối tượng với mục đích làm giảm số thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp đã gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan thuế đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, thời gian qua trên địa bàn cũng đã từng xảy ra một số vụ việc tương tự tại huyện Núi Thành và một số địa phương trong tỉnh nhưng mức độ, số tiền giao dịch khai giá chênh lệch thấp hơn so với vụ việc này. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, hơn hai năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nhằm giảm thiểu hạn chế thấp nhất các vụ việc khai thuế thiếu trung thực trong giao dịch bất động sản để trốn thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn. Cán bộ công chức thuế hỗ trợ hồ sơ người nộp thuế tại văn phòng Cục thuế. Ảnh: CTV Trong đó tập trung vào công tác hậu kiểm, thông qua việc kiểm tra hồ sơ khai thuế giữa các bên liên quan để xác minh, so sánh, đối chiếu, xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Một trong những công cụ kiểm soát hữu hiệu của đơn vị đã triển khai thường xuyên, liên tục thời gian qua đó là việc xây dựng tích hợp các loại giá bất động sản (bao gồm giá do cơ quan có thẩm quyền UBND tỉnh ban hành giá thị trường theo từng thời điểm). Trên cơ sở đó gửi các cơ quan chức năng gồm: các phòng công chứng, các văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế để thẩm định trước khi áp tính thuế. Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết, thời gian qua, để đấu tranh với hành vi khai thuế hai giá nhằm trốn thuế để trục lợi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và thực hiện đề án (chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản). Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục về các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực này. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thường xuyên công khai các văn bản pháp luật về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trang thông tin điện tử của cục thuế, đặc biệt tuyên truyền phổ biến phương thức giao dịch mua bán bất động sản không dùng tiền mặt thông qua ngân hàng./. Căn cứ khoản 1, Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất “hai giá” nhằm trốn thuế với số tiền từ 100 đến dưới 300 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. Khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015 quy định phạm tội trốn thuế với số tiền 01 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4.5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 - 7 năm.

Gia Cư