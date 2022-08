Cục Thuế Thái Nguyên rà soát lại nguồn thu, đưa ra phương án điều hành thu kịp thời

(TBTCO) - Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách được giao, những tháng cuối năm Cục Thuế Thái Nguyên chú trọng rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn, phân tích cụ thể từng khu vực, sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu ngân sách kịp thời. Chú trọng chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, khai thác khoáng sản…

Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: CT

Theo Cục Thuế Thái Nguyên, tính đến ngày 21/8/2022, số thu ngân sách toàn đơn vị thực hiện đạt 9.086 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, bằng 103% so với cùng kỳ.

Hầu hết các chỉ tiêu thu đều có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, thu khu vực từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 83% dự toán, tăng 18%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 64% dự toán, tăng 15%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 77% dự toán, tăng 25%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 85% dự toán, tăng 20%.

Bằng nhiều biện pháp nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người nộp thuế cũng như tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế..., công tác quản lý, giám sát kê khai tại Cục Thuế Thái Nguyên ngày càng chặt chẽ. Số lượng tờ khai phải nộp, đã nộp, nộp đúng hạn luôn duy trì tốt cả về mặt số lượng và chất lượng; tỷ lệ tờ khai đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp trong tháng 7/2022 đạt 100%; tỷ lệ tờ khai đúng hạn trên số tờ khai đã nộp đạt 99,6%. Việc giải quyết hoàn thuế GTGT cũng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo thời gian theo đúng quy định, 100% hồ sơ được hoàn bằng phương thức điện tử.

Ngoài ra, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 51% dự toán, bằng 77% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 69% dự toán, bằng 106% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 90% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên cho rằng, thời gian qua, cục thuế luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức và được thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả từ văn phòng cục thuế đến các chi cục thuế. Công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa” cũng được thực hiện đúng theo các quy trình nghiệp vụ chuyên môn đã ban hành.

Cộng đồng doanh nghiệp dự hội nghị đối thoại do Cục Thuế Thái Nguyên tổ chức. Ảnh: CT

Ngoài các chính sách thuế mới, nội dung tuyên truyền hỗ trợ tập trung vào nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; vận hành, sử dụng hóa đơn điện tử... Trong tháng 7, Cục Thuế Thái Nguyên đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về hóa đơn điện tử, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022, nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ngoài thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của ngành, Cục Thuế Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trong những lĩnh vực rủi ro cao như: kinh doanh vàng bạc, chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, thông qua việc tuyên truyền nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế cũng như phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai biện pháp chống thất thu, trong 7 tháng đầu năm, số thuế TNCN tăng thu vào ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này khoảng 6 tỷ đồng.