Cục Thuế Thái Nguyên trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Cục Thuế Vĩnh Phúc vừa tổ chức 2 đợt quay thưởng trong chương trình "Hoá đơn may mắn". Trong đó, đợt thứ nhất trên cơ sở dữ liệu 15.796 số hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình của quý II/2022, qua đó tìm ra 49 số hóa đơn may mắn trúng thưởng; đợt thứ hai trên cơ sở dữ liệu của 26.874 số hóa đơn của quý III/2022, tìm ra chủ nhân của 49 số hóa đơn may mắn trúng thưởng.