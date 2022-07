(TBTCO) - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội đạt 167.679 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (tăng 17,6%). Mặc dù vậy, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, quản lý chặt nguồn thu phát sinh, phấn đấu thu vượt dự toán được giao năm 2022.

Thu từ chứng khoán, ngân hàng, bất động sản tăng mạnh

Qua theo dõi tình hình thu ngân sách của Cục Thuế TP. Hà Nội cho thấy, tiến độ thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt khá và tích cực. Cụ thể, số thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 167.679 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (tăng 17,6%). Đáng chú ý là số thu thuế nội địa (trừ tiền sử dụng đất và xổ số) đạt 61,2%; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN đầu tư nước ngoài, DN ngoài quốc doanh đạt 60,7% dự toán, điều này cho thấy nguồn thu trên địa bàn thành phố không phụ thuộc vào đất và tài nguyên.

Một số khoản thu tăng mạnh như: Thu từ lĩnh vực kinh doanh chứng khoán đạt 2.107 tỷ đồng, tăng 74% cùng kỳ; thu từ lĩnh vực ngân hàng đạt 21.611 tỷ đồng, tăng 93% so cùng kỳ; thu từ lĩnh vực bất động sản và xây dựng đạt 5.950 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc giúp tăng thu ngân sách. Ảnh: Minh Nhật

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, có được kết quả trên là do cục thuế đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, không để xảy ra tình trạng DN lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế để chây ỳ nợ thuế. Ngoài ra, cục thuế cũng tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để DN duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cùng với giải pháp chống thất thu ngân sách, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng tăng cường công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, cục thuế thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế được 4.398 tỷ đồng. Ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 6.987 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 4.137 tỷ đồng; ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3.334 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 2.080 tỷ đồng. Ban hành văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 191 người nộp thuế với số tiền thuế nợ là 559 tỷ đồng.

Quản lý chặt nguồn thu, không chủ quan

Đánh giá về công tác thu ngân sách của Cục Thuế TP. Hà Nội, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, dù tiến độ thu đạt khá (tăng 24,9% so với cùng kỳ), nhưng tính trong phạm vi cả nước, tiến độ thu của cục thuế chỉ đứng vị trí 41/63 địa phương và đứng thứ 12/18 địa phương điều tiết. Mặt khác, tiến độ thu 6 tháng đạt khá còn do phát sinh một số khoản thu đột biến và dư địa thu từ năm 2021 của lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bất động sản mang lại, do đó yêu cầu cục thuế quản lý chặt nguồn thu.

Chống thất thu thuế hoạt động thương mại điện tử Để đảm bảo thu hoàn thành vượt dự toán được giao, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục có các giải pháp bao quát nguồn thu, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất về chính sách và phương pháp quản lý hiệu quả; nuôi dưỡng nguồn thu trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa vượt qua khó khăn của đại dịch và những khó khăn hiện nay do các yếu tố tác động từ giá các nguyên liệu đầu vào.

“Đề nghị các đồng chí không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn. Phát hiện những lĩnh vực thu, nguồn thu, nhóm ngành thu còn tiềm năng, rủi ro, tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thu, đảm bảo 6 tháng cuối năm thu tối thiểu khoảng 125.700 tỷ đồng, phấn đấu tổng thu cơ quan thuế quản lý trên địa bàn năm 2022 đạt khoảng 293.400 tỷ đồng, bằng 104,1% dự toán pháp lệnh, tăng 2,1% so cùng kỳ” - Tổng cục trưởng chỉ đạo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP. Hà Nội phải tập trung nguồn lực để đưa hóa đơn điện tử (HĐĐT) vào cuộc sống. “Lãnh đạo cục thuế, các chi cục thuế, trung tâm điều hành HĐĐT của cục thuế cần bố trí cán bộ thường trực 24/7 để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh khi sử dụng HĐĐT. Phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế, các đơn vị cung cấp giải pháp, đảm bảo không để xảy ra tắc ngẽn đường truyền, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng” - Tổng cục trưởng nói.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cục thuế sẽ chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Từ đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu.