Đấu tranh quyết liệt với vấn nạn buôn lậu mặt hàng xăng dầu

Một số vụ việc điển hình phát hiện gần đây: - Ngày 3/3, tại TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Công an phối hợp bắt giữ 2 tàu chở khoảng 500 nghìn lít dầu không có chứng từ và nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. - Ngày 23/3, Công an Nghệ An lập Chuyên án 322X bắt giữ tàu chuyên dụng vận chuyển trên 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc xuất xứ. - Ngày 5/8/2022, tại An Giang, Tổ liên ngành phát hiện và tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia giả. - Ngày 26/9/2022, tại vùng biển Nam Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO, toàn bộ số dầu này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. - Ngày 30/9/2022, tại khu vực biển, cảng biển Hải Phòng, lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ 2 tàu có hành vi sang mạn xăng dầu trái phép. Tổng lượng hàng hóa vi phạm khoảng hơn 200 lít dầu D.O và F.O, trị giá ước tính hơn 3 tỷ đồng.