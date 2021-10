Digiworld đạt 3.825 tỷ đồng doanh thu trong quý III, tăng trưởng 5,5%

(TBTCO) - Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - DGW) công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.825 và 107 tỷ đồng. Doanh thu tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng 43% so với cùng kỳ quý III/2020.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2021, Digiworld đạt tổng cộng 13.050 tỷ đồng doanh thu, tăng 53% và 330 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2020.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2021 (15.200 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận), Digiworld đã đạt 86% kế hoạch doanh thu và 110% kế hoạch lợi nhuận.

Digiworld đã đưa ra những điều chỉnh về mục tiêu cần đạt trong 6 tháng cuối 2021 với doanh thu nửa cuối năm đạt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 277 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, kế hoạch kinh doanh mới cho cả năm của DGW lần lượt là 19.225 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 26% và 67% so với kế hoạch cũ đưa ra hồi đầu năm).

Quý III/2021, kết quả kinh doanh của Digiworld cụ thể qua từng ngành hàng như sau:

Ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng: Doanh thu quý III/2021 của mảng này đạt 1.854 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này cao hơn so với quý II/2021. Tính đến hết quý III/2021, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng đã hoàn thành 91% kế hoạch đầu năm.

Ngành hàng điện thoại di động có doanh thu quý III/2021 đạt 1.381 tỷ đồng, tăng trưởng sụt giảm 26% so với cùng kỳ do các ảnh hưởng chung như: Là sản phẩm không thiết yếu, bị hạn chế hoạt động trong mùa dịch; chỉ là giải pháp để giải quyết nhu cầu tạm thời cho việc “học tập và làm việc tại nhà” do màn hình nhỏ, dung lượng pin thấp hơn nhiều so với Laptop, máy tính bảng.

Đây cũng là quý thấp điểm do Apple, Xiaomi, Huawei đều chưa ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần các hãng này vẫn tăng trưởng: Xiaomi trong quý III/2021 ở vị trí thứ 3 với hơn 14% thị phần, Apple đạt gần 7% - tăng xấp xỉ 2% so với cùng kỳ.

Ngành hàng thiết bị văn phòng đạt 467 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này là do mảng thiết bị văn phòng bị ảnh hưởng nhiều khi các doanh nghiệp thu hẹp quy mô hoạt động khi giãn cách kéo dài.

Tuy nhiên, các sản phẩm IoT như Home Appliance, Smart Watch của Xiaomi, Huawei, Apple ngày càng được ưa chuộng và dần xây dựng được tệp khách hàng riêng sau 2 năm thâm nhập thị trường. Tính đến hết quý III/2021, mảng này đã hoàn thành 84% kế hoạch năm./.