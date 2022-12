(TBTCO) - Ngày 3/12/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáu tại thôn An Hòa, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.