Đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp

Khó khăn vẫn đang hiện hữu và thách thức cho tăng trưởng PGS.TS Đinh Văn Hải cho hay, trong 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,5% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD… những con số này cho thấy những kết quả nỗ lực to lớn, vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với việc thực hiện những chính sách đúng đắn của Chính phủ như: Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư FDI, tăng chi đầu tư phát triển nền kinh tế, giảm thuế, phí một số lĩnh vực… Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn đang hiện hữu và thách thức cho tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Cụ thể, quý I/2024 đã chứng kiến nhiều rủi ro, bất định trên nhiều phương diện khác nhau như địa chính trị, kinh tế, công nghệ, biến đổi khí hậu. Trong đó, lãi suất đồng USD và EUR cao nhất trong hơn hai thập kỷ; giá vàng tăng lên mức kỷ lục; xu hướng chính sách tiền tệ trái chiều giữa các nền kinh tế lớn là Mỹ, EU và Trung Quốc, Nhật Bản đang thúc đẩy các yếu tố bất định gia tăng; xung đột địa chính trị leo thang. Điều này đã gây ra những tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng và thương mại, làm bất ổn thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng, thị trường tài chính, cũng như làm tăng giá cả thực phẩm và đẩy nhanh việc mất an ninh lương thực của nhiều quốc gia, nhiều khu vực. Những diễn biến này đang thử thách khả năng của các Chính phủ và doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định và phát triển kinh tế trong bối cảnh địa chính trị không ngừng thay đổi.