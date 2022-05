Đồng Nai: Bàn giải pháp gỡ khó logistics cho doanh nghiệp

Ngày 26/5, tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Buổi tọa đàm đã thu hút gần 600 người tham dự trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn diễn giải mô hình phát triển logistics. Ảnh: CTV

Đồng Nai đang chứng kiến những bước phát triển ấn tượng, được đánh giá là một trong những tỉnh thành phục hồi mạnh mẽ và hiệu quả sau đại dịch, với kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) năm 2021 đạt trên 36 tỷ USD (tăng 22% so với năm 2020).

Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng chung của tình hình thế giới do xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định, với giá trị xuất khẩu đạt hơn 6,2 tỷ USD trong quý I/2022, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Điều này được dự đoán sẽ có triển vọng tiếp tục tăng trong thời gian tới, bởi nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới với hàng hóa Việt Nam vẫn tăng do gián đoạn nguồn cung tại một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc đang áp dụng chính sách zero-covid.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, đối tác, hãng tàu đã có những trao đổi, chia sẻ về khó khăn vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa tại khu vực Đồng Nai. Đại diện Tân Cảng Sài Gòn và Cục Hải quan Đồng Nai đã kịp thời giải đáp và đưa ra những giải pháp tốt nhất giúp giải quyết những vướng mắc ảnh hướng đến doanh nghiệp trên địa bàn.

Với phương châm “Đa dạng về dịch vụ, tiên phong về giải pháp, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Tân Cảng Sài Gòn định vị rõ Đồng Nai là một trong các thị trường trọng điểm khu vực phía Nam. Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp cùng cơ quan, ban, ngành đặt ra những định hướng phát triển các dịch vụ logistics chuyên biệt, nắm bắt xu hướng phát triển thị trường, mang lại lợi ích và góp phần giải quyết bài toán khó khăn cho khách hàng, thông qua hệ sinh thái kết nối hoàn chỉnh của Tân Cảng Sài Gòn tại ICD (cảng cạn nội địa) Tân Cảng - Long Bình và ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch, đây một trong các ICD lớn tại Việt Nam.

Với ưu thế về vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa các khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Đồng Nai, hệ thống ICD của Tân Cảng Sài Gòn tại Đồng Nai là điểm tập kết hàng hóa và container rỗng kết nối trực tiếp đến các cảng cửa ngõ (cung cấp 17,7% nhu cầu rỗng cho toàn khu vực); là khu vực giảm tải tốt nhất cho cảng Tân Cảng - Cát Lái, kết nối tiện lợi với cụm cảng Cái Mép trong việc giao nhận container lạnh với các lợi thế tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian lên đến 35% - 90% đối với các nhà máy trong khoảng cách từ 2 đến 20 km. Hiện nay ICD Tân Cảng Long Bình và ICD Tân Cảng Nhơn Trạch là đối tác uy tín của các khách hàng lớn trong khu vực như: Nestle, H&M, Pepsico, Hyosung, Texhong, Formosa, Pacorini, Brenntag, DB…

Với mục tiêu “lấy khách hàng làm trung tâm”, Tân Cảng Sài Gòn luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang gặp phải trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục biến đổi.

Thông qua tọa đàm, Tân Cảng Sài Gòn và Hải quan Đồng Nai đã cập nhật thông tin về chính sách mới, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; trao đổi các giải pháp phát triển logistics hiệu quả, mang tính bền vững cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tại Đồng Nai tối ưu hóa chi phí, chủ động trong thủ tục giao nhận, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy hệ thống logistics Đồng Nai tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu đa dạng và đem lại lợi ích gia tăng cho khách hàng.