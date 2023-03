Đồng Nai: Kim ngạch xuất khẩu quý I/2023 đạt gần 4,87 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2023 của địa phương này đạt gần 4,87 tỷ USD. Trong đó, chỉ có 2 mặt hàng chính có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước là cà phê và cao su.

Ảnh: Minh họa

Riêng trong tháng 3/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đồng Nai đạt gần 1,83 tỷ USD, tăng gần 11% so với tháng trước đó. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: giày dép, dệt may, sản phẩm gỗ, máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị và phụ tùng… đều tăng từ 9 -11% so với tháng 2/2023.

Qua khảo sát, nhiều doanh nghiệp (DN) ở Đồng Nai cho rằng, tuy sản xuất và xuất khẩu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, công lao động và các chi phí khác gia tăng, trong khi đầu ra của sản phẩm bị thu hẹp và tăng ít, nhưng tình hình đã có dấu hiệu khả quan hơn.

Các đối tác nước ngoài đã bắt đầu trở lại đặt hàng và các đơn hàng cũng lớn hơn so với tháng 1 và tháng 2 vừa qua. DN đang hy vọng trong những tháng tới sẽ ký kết được nhiều đơn hàng hơn và sản xuất, xuất khẩu dần phục hồi.

Đại diện Cục Thống kê Đồng Nai cũng cho biết, trong tháng 3/2023, các DN bắt đầu nhận được nhiều hơn các đơn hàng mới cho sản xuất nên xuất khẩu đã có sự khởi sắc. Tuy sản xuất, xuất khẩu của DN chưa phục hồi được như cùng kỳ năm trước, nhưng dấu hiệu đang tốt dần lên. Và khả năng những tháng tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục tăng cao./.