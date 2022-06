Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng số thu nội địa trên toàn địa bàn Đồng Nai được 20.507 tỷ đồng, đạt 53% dự toán pháp lệnh. Đáng chú ý, nhiều khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá.

Cụ thể hơn về các khoản thu nội địa trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2022, báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho thấy, trong khu vực sản xuất kinh doanh, thu từ khối các doanh nghiệp (DN) nhà nước được 1.893 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, chiếm 8% tổng thu và tăng 1% (so cùng kỳ năm 2021); thu từ khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài được 7.622 tỷ đồng, đạt 56% dự toán và chiếm 33% tổng thu; thu từ khối kinh tế khu vực tư nhân được 3.595 tỷ đồng, đạt 65% dự toán và chiếm 15% tổng thu…

Doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Trong khi đó, khối các chi cục thuế (CCT) thu được 6.031 tỷ đồng, đạt 76% dự toán pháp lệnh và tăng 25%. Đa số các địa phương đạt tiến độ thu khá so với dự toán, đạt trên 50% dự toán pháp lệnh. Đáng chú ý, có 3/11 địa phương có mức tăng trưởng khá đạt trên 85%.

Cụ thể, CCT huyện Định Quán thu đạt 99% dự toán do nguồn thu từ tiền sử dụng đất (SDĐ) trong dân và thu khác ngân sách tăng cao. CCT huyện Thống Nhất đạt 583% dự toán cũng do tăng thu từ tiền SDĐ (Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín nộp tiền SDĐ 1.005 tỷ đồng tại một dự án trên địa bàn huyện). CCT Long Thành đạt 86% dự toán do thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, nộp tiền SDĐ từ chuyển nhượng bất động sản, từ các dự án bất động sản trên địa bàn...

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, trong tháng 6/2022, đơn vị dự kiến số thu nội địa đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, nâng mức thu lũy kế 6 tháng đầu năm lên 23.207 tỷ đồng, đạt 60% dự toán pháp lệnh.

Được biết, tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện các chính sách của Nghị quyết số 01/NQ-CP về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đã và đang phát huy tác dụng, kích thích các DN trên địa bàn tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.