(TBTCO) - Quá 2/3 thời gian của phiên giao dịch hôm nay thị trường rất khó khăn. Không có gì bất ngờ khi những căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine đã khiến thị trường tài chính thế giới chao đảo, trong khi giá dầu tăng vọt. Thị trường trong nước khó tránh khỏi ảnh hưởng, nhưng điểm mấu chốt là đã không có hoảng loạn gì đáng kể.

Dầu khí, ngân hàng vẫn làm trụ

VN-Index kết phiên hôm nay vẫn để mất 7,37 điểm tương đương 0,49% so với tham chiếu. Thế nhưng nếu so với thế giới, đây là thành tích đáng nể trong một ngày đặc biệt như hôm nay. Chứng khoán khắp châu Á trừ Philippines tăng 0,93%, còn lại đều đỏ rực. Việt Nam chỉ giảm nhiều hơn thị trường Thái Lan, New Zealand mà thôi.

Mặt khác, nếu so với chính diễn biến của VN-Index trong ngày, từ chỗ "bốc hơi" hơn 26 điểm mà chỉ còn giảm 7 điểm nghĩa là mức phục hồi ấn tượng chứ không hề yếu. Điều còn thiếu là mức phục hồi ở một số cổ phiếu lớn đủ nhiều để kéo VN-Index qua được tham chiếu.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

Phần thiếu đó chính là VIC vẫn còn giảm 1,91% so với tham chiếu, VHM còn giảm 0,88%, hay VNM giảm 1,23%. Các cổ phiếu này đã không phục hồi đủ nhiều như những mã khác để hỗ trợ điểm số. Ví dụ VIC chỉ thoát đáy khoảng 0,24%, VNM thoát đáy 0,38%...

Ngược lại, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng cuối phiên hôm nay đã cho thấy tình thế đảo chiều giá rất thành công. Tất cả các mã ngân hàng đều lấy lại điểm dù ít dù nhiều, trong đó 13 mã đã đảo chiều thành công từ giảm sang tăng. Phải lưu ý rằng khi thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu ngân hàng không mã nào tăng nổi và cũng giảm rất sâu. Do đó đảo chiều thành công cũng cần nhìn từ mức phục hồi tổng thể trong ngày chứ không chỉ so với tham chiếu.

Chẳng hạn ACB đóng cửa chỉ tăng 0,87% so với tham chiếu, nhưng hành trình phục hồi từ giá thấp nhất phiên lên tới 2,66%. Hay như TCB, tuy chốt phiên vẫn giảm 0,19% so với tham chiếu, nhưng chiều tăng trong ngày cũng tới 1%...

Những cổ phiếu ngân hàng rất mạnh và làm trụ cho VN-Index hôm nay là MBB tăng 5,36%, BID tăng 1,66%, STB tăng 1,51%, TPB tăng 1,47%. Ngoài ra có thể kể tới cổ phiếu dầu khí, nhóm gần như chắc chắn hưởng lợi từ căng thẳng gia tăng; GAS tăng 0,6%, PLX tăng 3,51%, PVD tăng 2,72%...

Do chỉ có 147 cổ phiếu tăng giá trên sàn HoSE hôm nay nên khó nói rằng thị trường mạnh mẽ. Yếu tố mạnh mẽ nên được hiểu từ khía cạnh không bị cuốn vào vòng xoáy hoảng loạn trên toàn cầu.

Dòng tiền chưa từ bỏ

Giữa bối cảnh chiến tranh leo thang, chứng khoán thế giới lao dốc mạnh thì dòng tiền đứng ngoài là điều hợp lý. Tuy nhiên khi dòng tiền chấp nhận bắt đáy, thậm chí đảo ngược giá hồi lên được thì đó lại là vấn đề.

Hôm nay đại đa số cổ phiếu có mức độ phục hồi khác nhau về giá, dù chưa nhiều mã đảo chiều đến mức vượt tham chiếu. Quan trọng là thanh khoản gia tăng rất mạnh, sàn HoSE tăng 19% về khối lượng và 23% về giá trị khớp lệnh so với ngày hôm qua. Tổng giá trị khớp ở sàn này đạt gần 27 ngàn tỷ đồng, mức cao nhất 4 tuần.

Những cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh nhất vẫn là ngân hàng, thép và bất động sản. Top 5 giao dịch lần lượt là MBB, DIG, GEX, HPG và STB. Trong số này chỉ có DIG là không có hồi giá, bị bán tháo xuống tận giá sàn. MBB thậm chí lập kỷ lục thanh khoản trong 18 phiên với 37,5 triệu cổ và 1.250,7 tỷ đồng giá trị.

Giá giảm với thanh khoản lớn dĩ nhiên thể hiện một áp lực bán khá nghiêm trọng. Đây là phản ứng tâm lý thông thường nếu nhà đầu tư lo lắng về rủi ro chiếu tranh. Dù vậy thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn đủ tốt khi VN-Index chưa điều chỉnh gì rõ rệt khi phản ứng với các căng thẳng địa chính trị này, ngoại trừ phiên hôm nay.

VN-Index đã thêm một lần nữa để mất mốc 1.500 điểm hôm nay, thậm chí rơi sâu xuống 1.484,81 điểm. Thế nhưng dường như dòng tiền vẫn chưa từ bỏ, lực cầu bắt đáy dồn vào đã kéo chỉ số lên thành công, chốt phiên đạt 1.503,47 điểm.

Chiến tranh nóng là điều rất có hại đối với thị trường tài chính toàn cầu, nhưng không phải thị trường giảm nghĩa là đặt cược cho tình huống đó xảy ra. Phản ứng trên thị trường thường rất đa dạng, thậm chí có thể là hiệu ứng của việc giảm rủi ro cho kịch bản xấu. Nhà đầu tư chủ động cắt giảm danh mục xuống thấp để dự phòng tình huống không mong muốn. Điều này khác với bán tháo hoảng loạn khi mà các nhà đầu tư cố gắng tháo chạy cho bằng được vì không còn muốn giữ cổ phiếu nữa.