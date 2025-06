Dòng tiền trở lại, các quỹ đầu tư phục hồi mạnh trong tháng 5

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh đã kéo hiệu suất các nhóm quỹ tăng trở lại trong tháng 5/2025, đặc biệt là nhóm quỹ cổ phiếu với mức sinh lời cao nhất 12 tháng. Dòng tiền rút ròng cũng hạ nhiệt đáng kể, trong khi xu hướng giải ngân dần trở lại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tháng 5/2025 với diễn biến khởi sắc rõ nét, tạo nền tảng tích cực cho hiệu suất của các nhóm quỹ đầu tư, đặc biệt là nhóm quỹ cổ phiếu. Theo thống kê từ FiinGroup, hiệu suất trung bình của các quỹ cổ phiếu trong tháng 5 đạt mức 7,4%, cao nhất trong vòng 12 tháng trở lại đây. Tuy vậy, tính lũy kế đến hết tháng 5, vẫn có tới 38/66 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm.

Sự phân hóa này chủ yếu đến từ chênh lệch trong chiến lược đầu tư, tỷ trọng ngành nghề và khả năng nắm bắt những cổ phiếu dẫn dắt nhịp tăng. Nhóm quỹ thụ động – đặc biệt là các ETF bám theo chỉ số VN30 hoặc các chỉ số có tỷ trọng cao ở VIC, VHM, VRE và GEX – ghi nhận hiệu suất tích cực, nhờ đây đều là những cổ phiếu có mức tăng giá nổi bật trong giai đoạn vừa qua.

Ngược lại, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VNDIAMOND lại chịu áp lực khi chỉ số này giảm gần 5% trong 5 tháng đầu năm, chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực từ những cổ phiếu như PNJ, FPT, GMD và ACB.

Trong khi đó, nhóm Quỹ Trái phiếu chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về hiệu suất trong tháng 5/2025. Có 17/23 quỹ đạt mức sinh lời cao hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, tăng đáng kể so với con số 12/23 của tháng trước. Đáng chú ý nhất là Quỹ Trái phiếu TCBF với hiệu suất vượt trội +1,5%, đảo chiều ngoạn mục so với mức âm -0,3% hồi tháng 4.

Trong tháng 5, quỹ Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) nổi lên với mức hiệu suất 0,9% và quy mô NAV vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Chiến lược đầu tư của quỹ cũng cho thấy tính linh hoạt cao, khi cổ phiếu chiếm tỷ trọng 45,3% và trái phiếu chiếm 12,6% danh mục

Sự thay đổi này chủ yếu đến từ khoản lãi chưa thực hiện hơn 128 tỷ đồng từ danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ hơn 112 tỷ đồng tháng trước. Nhiều mã trái phiếu trong danh mục tăng giá mạnh, tiêu biểu như NVL122001 (+3,3%), VHM121025 (+2,4%) và MML121021 (+1,8%).

Tuy nhiên, nếu xét trong 5 tháng đầu năm, hiệu suất trung bình của nhóm quỹ Trái phiếu vẫn thấp hơn cùng kỳ 2024, ở mức 2,3% so với 2,5%. Chỉ có 7/22 quỹ đạt hiệu suất cao hơn so với năm trước. Một trong số ít điểm sáng là quỹ trái phiếu DCIP khi đạt mức tăng trưởng 2,3%, đồng thời thu hút dòng vốn vào ròng lớn nhất thị trường trong tháng với gần 192 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của quỹ này tập trung phần lớn vào tiền gửi (63,5%) và phần còn lại là trái phiếu doanh nghiệp.

Với các quỹ cân bằng, tháng 5 cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi hiệu suất trung bình đạt 3,2%, đảo chiều rõ rệt so với mức giảm 3,8% của tháng 4. Dù vậy, nhìn tổng thể 5 tháng đầu năm, nhóm này vẫn chưa thực sự tích cực khi có tới 5/12 quỹ ghi nhận hiệu suất âm.

Áp lực rút vốn khỏi thị trường quỹ đầu tư trong tháng 5 đã có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Tổng quy mô rút ròng trong tháng chỉ còn gần 1.800 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 3.300 tỷ đồng của tháng trước. Đặc biệt, nhóm quỹ cổ phiếu vốn bị rút ròng mạnh trong những tháng đầu năm chỉ ghi nhận rút ròng 1.700 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với mức gần 3.500 tỷ trong tháng 3. Ở nhóm quỹ trái phiếu, dòng tiền gần như cân bằng với giá trị rút ròng chỉ còn 26 tỷ đồng – mức cải thiện mạnh so với 800 tỷ đồng trong tháng 4.

Trong tháng 5, nhiều quỹ cổ phiếu có xu hướng giảm tỷ trọng tiền mặt. Theo đó, có tới 19/35 quỹ thực hiện động thái này, tăng so với 13/32 quỹ trong tháng 4. Hai quỹ thuộc Dragon Capital – VFMVSF và DCDS đều có tháng thứ 2 liên tiếp giảm tỷ trọng tiền mặt.

Trong khi đó, các quỹ ETF cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về quy mô rút vốn. Tổng giá trị rút ròng của nhóm này trong tháng 5 chỉ khoảng 400 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức gần 2.500 tỷ đồng của tháng trước.

Một số điểm nhấn bao gồm việc quỹ DCVFMVN Diamond đảo chiều hút vốn 335 tỷ đồng, trong khi các quỹ như VNM ETF hay DCVFMVN30 ghi nhận dòng vốn nộp/rút cân bằng hơn. Trái chiều với xu hướng chung, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam tiếp tục bị rút ròng tháng thứ 9 liên tiếp, với tổng giá trị lũy kế gần 1.100 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ mở và quỹ đóng, xu hướng rút vốn vẫn hiện diện. Quỹ PYN Elite ghi nhận rút ròng mạnh nhất với 536 tỷ đồng, trong khi Quỹ Chứng khoán năng động DC bị rút khoảng 200 tỷ đồng. Ngược lại, Quỹ Kinh tế hiện đại VinaCapital (VMEEF) tiếp tục hút vốn tháng thứ 19 liên tiếp dù hiệu suất chỉ đạt -5,2% trong 5 tháng đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức +34% năm 2024.

Ở nhóm Quỹ Trái phiếu, sự cải thiện cũng rõ rệt khi dòng vốn vào ròng trở lại ở 8/23 quỹ, tiêu biểu là quỹ DCIP với gần 192 tỷ đồng vốn vào. Trái lại, quỹ TP An Bình (ABBF) lại bị rút ròng gần 186 tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng 4 và là điểm trừ đáng chú ý của tháng. Tuy nhiên, ABBF cũng có động thái tăng tỷ trọng đầu tư trái phiếu đáng kể – lên mức 73,6% danh mục, chủ yếu tập trung vào trái phiếu của các tập đoàn lớn như Vingroup và Masan.

Về giao dịch cổ phiếu, MBB là mã được các quỹ mua ròng nhiều nhất theo khối lượng, phần lớn đến từ việc PYN Elite mua thêm 22,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ trọng nắm giữ lên 12,1%. Cổ phiếu STB cũng gây chú ý khi lọt top mua ròng, đảo chiều so với tháng trước. Trong khi đó, MWG là mã được nhiều quỹ tham gia mua ròng nhất (20 quỹ), dù khối lượng mua chưa lớn. Các quỹ giải ngân vào MWG bao gồm VLGF, VFMVSF và PYN Elite.

Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất trong tháng với sự tham gia của 20 quỹ, trong đó có các quỹ lớn như VEIL, VFMVSF và DCDS. Các cổ phiếu ngân hàng như VPB, VCB và ACB cũng tiếp tục chịu áp lực bán, đặc biệt là từ quỹ VEIL – quỹ đóng lớn nhất đầu tư vào thị trường Việt Nam với giá trị tài sản ròng (NAV) hơn 45.600 tỷ đồng./.