Dự báo tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc

Thị trường bất động sản quý II/2022:

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, quý II/2022 xu hướng thị trường bất động sản tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc, trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại.

Xu hướng tăng giá vẫn tiếp diễn

Theo báo cáo quý I/2022 của DKRA Vietnam, ở TP. Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản (BĐS) sụt giảm đáng kể về nguồn cung và lượng tiêu thụ ở phân khúc căn hộ. Phân khúc này ghi nhận 18 dự án tập trung chủ yếu tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương mở bán gần 3.400 căn trong quý. Nguồn cung mới bằng 42% so với quý IV/2021. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 2.600 căn, bằng 76% nguồn cung mở bán mới, chỉ bằng 45% so với quý trước và 59% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn cung hạn chế, chi phí đất, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh

buộc các các chủ đầu tư phải tăng giá bán.

Còn tại Hà Nội, dữ liệu của một số đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, BĐS Hà Nội vẫn đang trên đà khởi sắc. Mức độ quan tâm đến BĐS Hà Nội tăng chủ yếu ở phân khúc cho thuê, ổn định ở phân khúc bán. Nhìn chung, thị trường BĐS Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm tăng 2% so với quý I/2021. Riêng phân khúc BĐS bán trong quý I/2022 giảm 1% mức độ quan tâm so với quý I/2021. Tuy nhiên, BĐS cho thuê của quý I/2022 lại ghi nhận mức tăng ấn tượng 19% so với cùng kì năm ngoái.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn nhìn nhận, khi lạm phát tăng cao thì BĐS cũng sẽ tăng giá theo và được các nhà đầu tư coi là kênh trú ẩn an toàn. Lạm phát tăng, đồng tiền ngày càng mất giá, nhà đầu tư sẽ hướng đến các tài sản có giá trị tích lũy như đất đai, hoặc các tài sản có giá trị tăng trưởng lâu dài. Chưa kể, gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đồng sắp được triển khai, trong đó có gần 114.000 tỷ đồng rót vào kết cấu hạ tầng, sẽ càng hỗ trợ kênh đầu tư này tăng giá. Bên cạnh đó, với phân khúc chung cư, việc giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh buộc các chủ đầu tư phải tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận, chưa kể một loạt yếu tố khác như giá nhân công tăng, thủ tục cấp phép kéo dài…, cũng tác động lên giá thành sản phẩm.

Giá căn hộ dự kiến tăng khoảng

3 - 7% tùy phân khúc Nhận định về mức độ tăng giá của thị trường bất động sản thời gian tới, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE nhận định, giá dự kiến tiếp tục tăng do chi phí đất tăng, chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm mới ở phân khúc cao hơn, lượng cầu ổn định và nguồn cung còn hạn chế. Giá căn hộ sẽ tăng khoảng 3-7% tùy từng phân khúc trong năm 2022. Riêng phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá có thể tăng trưởng khoảng 5-7%. Còn phân khúc bình dân và trung cấp, mức giá có thể tăng khoảng 3-5%. Cùng với đó, tình trạng lệch pha cung cầu trong hai năm tới vẫn sẽ tiếp diễn.

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, BĐS chỉ tăng tương quan với lạm phát trong bối cảnh lạm phát Việt Nam tiến dần tới lạm phát mục tiêu, nếu vượt con số này thì lãi suất cho vay sẽ tăng cao, từ đó tác động ngược tới thị trường, ảnh hưởng tiêu cực lên những nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư cần có chiến lược bài bản, chuẩn bị sẵn sàng cho sự biến động cả về giá lẫn thanh khoản của thị trường. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên tính toán chiến lược đầu tư thận trọng, tránh đi theo tâm lý đám đông hay đặt kỳ vọng cao, chạy theo sốt đất sẽ dễ sa lầy và bị chôn vốn, lời ảo.

Bên cạnh những yếu tố tạo xung lực phát triển mạnh thị trường BĐS thì dự kiến, giá BĐS sẽ tiếp tục tăng do chi phí đất tăng, chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm mới ở phân khúc cao hơn, lượng cầu ổn định và nguồn cung còn hạn chế. Xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục diễn ra đối với thị trường căn hộ bán tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đất nền tiếp tục là kênh thu hút đầu tư

Về triển vọng thị trường BĐS và các phân khúc BĐS trong quý II/2022, khảo sát của Batdongsan.com.vn dự báo, xu hướng tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc, trong đó phân khúc BĐS công nghiệp, đất nền, nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó là sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm BĐS nghỉ dưỡng và thương mại.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com dự báo, trong quý II/2022, thị trường BĐS khu vực phía Bắc vẫn sẽ phát triển ổn định, nguồn cung tại một số thị trường hiện hữu giảm do chính sách và quỹ đất hạn hẹp.

“Các gói đầu tư công vào hạ tầng tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận, cụ thể là các tuyến đường Vành đai 4, 5… sẽ là điểm nhấn giúp thị trường BĐS tại các tỉnh lân cận Hà Nội hấp dẫn hơn. Thị trường tại các tỉnh có các khu công nghiệp quy mô như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương… sẽ vẫn có sự phát triển trong quý II nhờ nguồn cầu BĐS vùng ven khu công nghiệp vẫn đang là điểm sáng của thị trường” - ông Hiếu nhận định.

Còn theo dự báo của DKRA Việt Nam, quý II/2022 đất nền tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận tiếp tục là kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu trong quý tiếp theo. Sức cầu chung thị trường tăng, tuy nhiên sẽ khó có nhiều đột biến trong ngắn hạn. Mặt bằng giá bán tiếp tục duy trì ổn định. Những dự án pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ nhận được nhiều sự quan tâm từ người mua, nhà đầu tư.

Long An được dự báo tiếp tục là thị trường chủ đạo của phân khúc này, tập trung tại các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc… Những thị trường còn lại vẫn khan hiếm nguồn cung mở bán mới. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung quay trở lại, tập trung chủ yếu tại các huyện vùng ven phía nam thành phố.

Tuy nhiên, sức cầu chung và thanh khoản thị trường này có thể bị ảnh hưởng nếu các ngân hàng có động thái đẩy mạnh việc siết tín dụng vào BĐS.