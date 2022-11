Dành phần lớn cho chi đầu tư xây dựng cơ bản Sau khi xử lý như trên, tổng số kinh phí bố trí để xử lý tỷ lệ điều tiết cho các địa phương năm 2023 là 32.000 tỷ đồng, trong đó: phân bổ tăng chi thường xuyên cho 10 địa phương là 4.183 tỷ đồng, bảo đảm chi thường xuyên năm 2023 tăng không quá 5% so với dự toán năm 2022 (riêng tỉnh Quảng Ngãi, tăng ở mức cao hơn để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên chung do trong năm 2019-2020, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương liên tục bị hụt thu NSĐP); phân bổ tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 27.817 tỷ đồng cho 11 địa phương. Khi đó, dự toán năm 2023 có 18/63 tỉnh, thành phố có điều tiết về NSTW (giảm 2 địa phương là Hà Nam và thành phố Cần Thơ; tăng 2 địa phương là Thái Nguyên và Long An), số lượng địa phương điều tiết về NSTW tương đương năm 2022.