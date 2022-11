(TBTCO) - Giá vàng thế giới rạng sáng nay (16/11) biến động nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 7,6 USD, lên mức 1.779,2 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1776,8 USD/ ounce, giảm 0,1 USD so với rạng sáng ngày trước đó. Nhưng giá vàng trong nước lại đảo chiều tăng mạnh với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng rạng sáng hôm nay thay đổi nhẹ so với rạng sáng ngày trước đó, nhưng đã tăng mạnh so với mức giảm trong ngày. Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm trượt khỏi mốc 1.770 USD/ ounce. Giá kim loại quý tăng trở lại sau báo cáo của Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 10 đã giảm so với dự báo.

Cụ thể, chỉ số này đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức dự báo của các nhà kinh tế là tăng 8,3%. PPI tháng 10 đã tăng 0,2% so với tháng trước đó và giảm so với mức dự báo là 0,4%. Bên cạnh đó, PPI cốt lõi không thay đổi trong tháng 10. Các thành phần khác của báo cáo PPI cũng thấp hơn một chút so với dự kiến. Sau báo cáo này, chỉ số US Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giúp vàng phục hồi trở lại.

Giá vàng hôm nay (16/11): Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: T.L

Một nhà phân tích thị trường cho rằng, đà tăng mới của vàng không chỉ là sự định giá lại thị trường kỹ thuật. Khả năng duy trì các mức hỗ trợ quan trọng mới của kim loại quý có thể cho thấy sự thay đổi cơ bản trong dài hạn.

Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay (16/11) đảo chiều tăng mạnh với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,7 triệu đồng/lượng mua vào và 67,72 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,7 triệu đồng/lượng mua vào và 67,7 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội.

Hiện tại, giá vàng trong nước đang duy trì chênh lệnh mua vào - bán ra khoảng 1 triệu đồng/lượng. Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.779,2 USD/ounce (tương đương gần 53,3 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 14 triệu đồng/ lượng./.