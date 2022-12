(TBTCO) - Giá vàng thế giới rạng sáng nay (17/12) đảo chiều tăng với giá vàng giao ngay tăng 16 USD lên mức 1.793 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.800,2 USD/ ounce, tăng 12,4 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới đảo chiều khi lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng với dữ liệu công bố hôm thứ 6 cho thấy sự thu hẹp hơn nữa trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Báo cáo cho thấy, chỉ số quản lý thu mua trong lĩnh vực sản xuất ở mức 46,2, giảm so với mức 47,7 trong tháng 11. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo con số này không thay đổi so với tháng trước. Trong khi đó, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cũng giảm xuống mức 44,4, giảm so với mức 46,2 trong tháng 11 và mức dự báo của các nhà kinh tế là 46,5.

Báo cáo lưu ý rằng hoạt động trong các lĩnh vực đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 do nhu cầu yếu và lãi suất tăng. Đây cũng là một trong những đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2009.

Giá vàng hôm nay (17/12): Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh. Ảnh: T.L

Tại thị trường trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,10 - 66,90 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 65,95 – 66,80 triệu đồng/lượng tăng lần lượt 50 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 100 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên giá chiều bán ra so với phiên trước đó. Hiện công ty này niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,00 - 66,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tăng lần lượt 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 110 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Hiện giá vàng SJC được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,06 - 66,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 52,66 - 53,51 triệu đồng/lượng./.