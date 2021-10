Giá vàng hôm nay 22/10: Duy trì đà tăng

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục tăng phiên thứ ba, nhưng chưa thể tìm được động lực thực sự để cán mốc 1.800 USD.

Tại thời điểm đầu giớ sáng ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn thế giới giao dịch quanh mức 1.784,3 USD/ounce, tăng 2 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới biến động tăng giảm không xu hướng rõ ràng trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều. Vào đầu phiên trên thị trường New York, giá vàng giảm nhẹ sau phiên tăng khá mạnh trước đó.

Lúc 0h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch tại 1.782,3 USD, giảm 0,9 USD so với chốt phiên liền trước. Tuy nhiên, giá vàng đã nhanh chóng tăng trở lại do sức cầu bắt đáy lên cao khi Mỹ công bố dữ liệu sản xuất thấp hơn so với kỳ vọng.

Giá vàng hôm nay duy trì đà tăng. Ảnh: T.L

Trên thị trường trong nước, Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,350 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,050 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 57,510 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,020 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức: 57,400 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,120 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 57,500 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,050 triệu đồng/lượng (bán ra)./.