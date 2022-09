Giá vàng hôm nay ngày 14/9: Giá thế giới giảm mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới rạng sáng ngày 14/9 rơi tự do, với giá giao ngay giảm 23,4 USD xuống còn 1.702,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 giao dịch lần cuối ở mức 1.707,1 USD/ ounce, giảm 23,7 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới đã giảm 1% trong ngày và rơi vào vùng tiêu cực khi lạm phát của Mỹ trong tháng 8 cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,1% so với tháng trước và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm, CPI cốt lõi tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá vàng hôm nay ngày 14/9: Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: T.L

Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI toàn phần giảm 0,1% trong khi CPI cốt lõi tăng 0,3% so với tháng trước. Nếu tính theo năm, lạm phát toàn phần và cốt lõi lần lượt vượt ngưỡng 8% và 6%.

Dữ liệu lạm phát mới nhất là bất ngờ đối với nhiều nhà kinh tế khi họ kỳ vọng áp lực lạm phát hạ nhiệt khi giá xăng dầu trên toàn quốc giảm trong tháng trước. Báo cáo nhấn mạnh đà tăng được ghi nhận tại một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như nhà ở, thực phẩm và dịch vụ y tế. Cụ thể, chỉ số giá thực phẩm tăng 0,8% trong khi chi phí nhà ở tăng 0,7% so với tháng trước đó và 6,2% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần hạn chế đà suy giảm của lạm phát. Bên cạnh đó, chi phí các dịch vụ y tế tăng 0,8% trong tháng qua và 5,6% so với tháng 8/2021.

Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường cho rằng, mọi hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm chậm các đợt tăng lãi suất tích cực của mình đã tiêu tan sau khi báo cáo được công bố. Khi giá vàng giảm, đồng bạc xanh đang giao dịch ở mức cao nhất trong phiên.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước vẫn giữ được nhịp tăng giá. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP. Hồ Chí Minh tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn là 66,25 - 67,05 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 50 nghìn đồng hai chiều so với cùng thời điểm phiên trước.

Sau khi tái lập mốc 67 triệu đồng đúng 1 phiên, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội giữ nguyên chiều mua vào nhưng lại giảm 50 nghìn đồng chiều bán ra về 66,15 - 66,95 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng nhẹ 20 nghìn đồng hai chiều lên 51,28 - 52,03 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý cũng nhích nhẹ 50 nghìn đồng lên 51,20 - 52,00 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…/.