(TBTCO) - Sau một số ngày thực hiện bán vàng miếng qua ngân hàng, giá vàng miếng SJC đã giữ khá ổn định trong nhiều hôm. Trong khi đó, tỷ giá đã có một số biến động tăng vào giữa tuần, nhưng sau đó lại điều chỉnh giảm vào cuối tuần.

Giá vàng bất động trong nhiều hôm

Trong suốt nhiều phiên giao dịch trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) duy trì liên tục mức giá bán ra không đổi cho các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cụ thể là 75,98 triệu đồng/lượng. Trên cơ sở mức giá này, mức giá phổ phiếu được các ngân hàng và SJC bán ra cho người dân là 76,98 triệu đồng/lượng.

Đánh giá chung về tác động của giải pháp bán vàng qua ngân hàng, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Hùng Linh - Người sáng lập kiêm Giám đốc tư vấn Think Future Consultancy nhận định, kể từ khi NHNN công bố sẽ bán vàng qua 4 NHTMNN, chênh lệch giá vàng đã giảm rất nhanh, cho thấy mức độ thành công của phương pháp mới mà NHNN đưa ra.

Giá vàng miếng đã giữ ở mặt bằng ổn định nhiều phiên. Ảnh: T.L

Trong tuần qua, NHNN đã có văn bản số 4810//NHNN-QLNH gửi Bộ Công an và văn bản số 4809/NHNN-QLNH gửi Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh để nghị phối hợp quản lý thị trường vàng.

Đề nghị các cơ quan công an hợp tác quản lý thị trường vàng Theo các văn bản, NHNN đề nghị Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Chỉ đạo triển khai các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng và SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Theo nội dung của 2 văn bản trên, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt việc bình ổn thị trường vàng, trong đó có giải pháp bán vàng miếng trực tiếp cho 4 NHTMNN và SJC để cung ứng trực tiếp tới người dân. Giải pháp này bước đầu đã phát huy tác dụng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc NHNN thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Do đó, NHNN đã có một số đề nghị sự hỗ trợ của các cơ quan công an nhằm can thiệp giữ ổn định trật tự thị trường.

Tỷ giá tăng vào giữa tuần

Tỷ giá có diễn biến tăng vào giữa tuần, nhưng sau đó lại có sự điều chỉnh giảm vào cuối tuần. Tỷ giá trung tâm mở đầu tuần mới ở mức 24.242 đồng/USD, sau đó leo dần lên mức 24.254 đồng/USD vào ngày 12/6. Trong những ngày cuối tuần, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm dần và về mức 24.249 đồng/USD vào hôm thứ Sáu (14/6).

Tại NHTM, tỷ giá bán ra tại Vietcombank ghi nhận mức 24.454 đồng/USD vào hôm đầu tuần, sau đó tăng dần lên mức 25.466 đồng/USD; tuy nhiên, tỷ giá tại Vietcombank được điều chỉnh giảm vào cuối tuần với mức 25. 461 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, thời gian qua có nhiều yếu tố khác nhau chi phối giá đồng USD trên thị trường quốc tế. Chỉ số DXY chịu tác động sau động thái Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Canada giảm lãi suất vào tuần trước. Mặc dù vậy, sau đó chỉ số DXY có chiều hướng bình ổn trở lại sau kết quả cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Sau cuộc họp này, thông điệp chung cho thấy khả năng FED có thể sẽ chỉ thực hiện 1 đợt hạ lãi suất trong năm 2024 và có thể sẽ có tới 4 đợt hạ lãi suất trong năm 2025.

Đối với sự ảnh hưởng của các hành động của FED với Việt Nam, ông Nguyễn Bá Hùng - Kinh tế gia trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, FED sẽ cân nhắc giảm lãi suất khi họ thấy nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, điều đó xảy ra cũng đồng nghĩa là tổng cầu của nền kinh tế Mỹ sụt giảm, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông Hùng, giải pháp cần làm đối với Việt Nam là ngoài việc quan sát động thái của Mỹ xem họ làm gì thì cũng quan tâm đến các yếu tố khơi thông thị trường nội địa, kích thích đầu tư và tiêu dùng nội địa.

Quang cảnh cuộc Hội thảo về an toàn bảo mật trong giao dịch không tiền mặt. Ảnh: S.B

Hội thảo nâng cao bảo mật với giao dịch không tiền mặt

Ngày 14/6/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt 2024”, đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt”.

Các tham luận với nội dung về Ứng dụng AI để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán trực tuyến; giải pháp công nghệ cho bảo mật an toàn giao dịch ngân hàng. Mỗi phiên bao gồm phần thảo luận về các giải pháp để bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; giải pháp để nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân, bảo vệ người dùng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc NHNN, trong 5 năm qua cơ quan này có hơn 90 lượt văn bản chỉ đạo, cảnh báo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin các đơn vị trong ngành. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong ngành ngân hàng về vai trò, lợi ích của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời, cơ quan này cũng tăng cường hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới về lĩnh vực an ninh, an toàn.