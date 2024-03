Giao quyền tự chủ để doanh nghiệp nhà nước dám nghĩ, dám làm

Doanh nghiệp nhà nước chiếm 25,78% tổng vốn sản xuất kinh doanh trên thị trường Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết năm 2023, Việt Nam còn 676 DNNN, trong đó gồm 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Tại thời điểm đầu năm 2023, tổng tài sản của DNNN trên toàn quốc đạt 3.821.459 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm 2022. Tổng giá trị vốn Nhà nước đang đầu tư tại các DNNN là 1.699.125 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm 2022. Tổng hợp số liệu của 605 DNNN gửi báo cáo (chiếm 90% tổng số 676 DNNN trên toàn quốc), cho thấy tổng doanh thu của các DNNN năm 2023 là 1.652.442 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch được phê duyệt. Tổng lãi phát sinh trước thuế của các DNNN tính đến cuối năm 2023 là 125.847 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch được phê duyệt. Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp NSNN của khu vực DNNN là 166.218 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch phê duyệt. Nhờ sự nỗ lực và đồng hành của các cơ quan, DNNN cơ bản đã đạt được những kết quả khả quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, DNNN nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào NSNN. Trong giai đoạn 2021 - 2023, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước duy trì nắm giữ khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường, chiếm khoảng 25,78% tổng vốn sản xuất, kinh doanh và 23,4% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp. Các DNNN đóng góp khoảng 28% thu NSNN; thu hút khoảng 0,7 triệu lao động, chiếm khoảng 7,3% lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. (Võ Hoàng)