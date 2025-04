(TBTCO) - You Can 13 sẽ tiếp tục tìm kiếm và phát triển những cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nguồn nhân lực thời đại mới, đồng thời tạo cầu nối uy tín vững chắc giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng. Đây là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực do Câu lạc bộ Kỹ năng cuộc sống Học viện Tài chính tổ chức.