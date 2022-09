Hải Dương: Nhiều khoản thu hoàn thành dự toán năm

(TBTCO) - Theo Cục Thuế Hải Dương, tổng thu nội địa 8 tháng trên địa bàn tỉnh được 11.119 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ.

Đánh giá về công tác thu 8 tháng năm 2022, ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, có một số khoản thu hoàn thành dự toán năm. Cụ thể, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện được 30,9 tỷ đồng, đạt 103% dự toán năm; thu khác ngân sách được 305,5 tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm, bằng 105% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do khoản thu từ thu hồi các khoản chi năm trước bằng 1,9 lần so với cùng kỳ; thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bằng 142% so với cùng kỳ.

Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được 33,5 tỷ đồng, bằng 112% dự toán năm, bằng 91% so với cùng kỳ, do một số đơn vị mới được cấp giấy phép khai thác; thu tiền sử dụng đất được 3.688 tỷ đồng, đạt 115% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị nộp tiền sử dụng đất, UBND các xã nộp tiền sử dụng đất đấu giá.

Theo ông Tiến, ngoài ra có 9/16 khoản thu đạt trên 67% dự toán năm như: Thu từ xổ số kiến thiết được 23 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ do số lượng vé phát hành, tiêu thụ tốt khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 2.036 tỷ đồng bằng 88% dự toán năm, bằng 124% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp (DN) nộp 8 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Phát nộp 26,5 tỷ thuế TNDN, bằng 142% so với cùng kỳ; Công ty CP Vifon - Chi nhánh Hải Dương nộp 17,6 tỷ, gấp 7,2 lần so với cùng kỳ năm trước; Công ty CP vật tư - xăng dầu Hải Dương nộp 63 tỷ, bằng 141% so với cùng kỳ năm trước; Công ty TNHH Long Hải nộp 54 tỷ, bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Thu thuế thu nhập cá nhân được 798 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm, bằng 115% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tăng cao so với cùng kỳ…