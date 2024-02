Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Nghệ An trao quà cho các em học sinh tại xã Nậm Cắn. Khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề cũng là lúc đoàn công tác của Cục Hải quan Nghệ An khởi động mùa yêu thương để mang niềm vui xuân đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ với chương trình “Tết vì người nghèo - Đông ấm xuân tình nguyện năm 2024”. Chương trình được thực hiện nhằm mang những phần quà bé nhỏ tới các em học sinh và hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã biên giới Lưu Kiền, huyện Tương Dương; xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương và xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Theo đó, Công đoàn Hải quan Nghệ An đã đến thăm, trao quà Tết cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, mỗi túi quà trị giá 300 nghìn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, đơn vị cũng trao tặng Trường mầm non Lưu Kiền 1 máy in trị giá 5 triệu đồng và 200 thảm lót sàn mầm non trị giá 10 triệu đồng. Đại diện Ban thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Cục, Công đoàn cơ sở Cục và Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Nghệ An cũng đã thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo - Đông ấm xuân tình nguyện năm 2024” tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Với mục đích góp phần chăm lo tết cho bà con nhân dân vùng biên giới, Công đoàn Hải quan Nghệ An đã thăm và tặng quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Cắn đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm cúng cả về vật chất và tinh thần với mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, 10 kg gạo nếp và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng. Ngoài ra, Hải quan Nghệ An cũng trao tặng cho Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 một bộ loa kéo trị giá 6 triệu đồng và 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các cháu học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Cục Hải quan Nghệ An cũng đã tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo - Đông ấm xuân tình nguyện năm 2024” tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương. Tại chương trình, Hải quan Nghệ An đã trao tặng 23 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 10 túi quà, mỗi túi quà trị giá 300 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, nhân dịp này, Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa 115 tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho bà con tại xã Nậm Cắn.