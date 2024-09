(TBTCO) - Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP. Hà Nội), nhờ triển khai quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bão và các chỉ thị, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Chi cục đã không để xảy ra sự cố, thiệt hại đáng tiếc nào về người và của.

Trước đó, ngay trong ngày 6/9, Tổ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn của Chi cục đã họp phân công nhiệm vụ, tổ chức ứng trực, triển khai các biện pháp phòng, chống để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Công chức Hải quan Nội Bài hướng dẫn thủ tục cho khách xuất nhập cảnh. Ảnh: Châu Anh.

Chi cục cũng đã hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục và vị trí trú tránh bão; công bố các số điện thoại đường dây nóng. Đồng thời, các tổ, đội đều phân công công chức trực 24/24 để phối hợp.

Do có mưa to, gió lớn, khu vực cảnh quan xung quanh trụ sở chi cục một số cây cối, biển hiệu gãy, đổ. Ngoài các thiệt hại trên, toàn bộ trụ sở Chi cục đều an toàn do công tác phòng chống lụt bão, chằng buộc, gia cố đã được thực hiện tốt.

Từ 22 giờ đêm 7/9 đến chiều ngày 8/9 đã có 165 chuyến bay quốc tế cất, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, mọi hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng.

Ngay sau khi bão tan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tổ chức đánh giá thiệt hại, báo cáo Cục Hải quan Hà Nội, đồng thời khắc phục nhanh chóng, đưa hoạt động làm thủ tục hải quan trở lại bình thường.

Về hoạt động làm thủ tục hải quan, do trong ngày 7/9, các chuyến bay tại sân bay quốc tế Nội Bài dừng bay từ 10 giờ đến 22 giờ để tránh bão nên một số hàng hoá, hành khách ùn lại tại sân bay do hoãn chuyến.

Được biết, ngay khi các chuyến bay hoạt động trở lại, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương làm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra bình thường, nhanh chóng, không còn tồn đọng tại cảng.

Các sân bay bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi cũng đã hoạt động trở lại từ tối 7/9 và rạng sáng 8/9. Cụ thể, sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoạt động bình thường từ 23h50 ngày 7/9. Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hoạt động bình thường từ 20h12 và sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 7/9. Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) cũng hoạt động trở lại từ 00h08 ngày 8/9./.