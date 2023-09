Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp phòng chống buôn lậu với Hải quan Hồng Kông

(TBTCO) - Theo Báo cáo Tự do kinh tế thế giới do Viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số Tự do kinh tế thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022.