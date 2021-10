Kết thúc quý III/2021, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đã ghi nhận những bước đột phá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm nhấn là tổng giá trị giao dịch tăng tới 393% và giá trị giao dịch bình quân phiên tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Thanh khoản quý III tăng mạnh

Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX, đóng cửa tháng 9, HNX-Index đạt 357,33 điểm, tăng 4,23% so với cuối tháng 8. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,3 tỷ cổ phiếu (giảm 4,94% so với tháng 8), giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 67,2 nghìn tỷ đồng (giảm 21% so với tháng 8). Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 165 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 4,5%, giá trị giao dịch đạt hơn 3.361 tỷ đồng/phiên, giảm 13,1% so với tháng trước.

Diễn biến chỉ số HNX-Index trong tháng 9/2021.

Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tại thời điểm cuối tháng 9 đạt hơn 414 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối tháng trước.

Tháng 9, trên HNX có 2 chỉ số ngành tăng điểm, trong đó ngành xây dựng có mức tăng nhiều nhất 34,98 điểm, tương ứng 13,12%, đạt 301,55 điểm; chỉ số ngành công nghiệp tăng 17,44 điểm (5,98%) đạt 309,07 điểm và ngành giảm điểm là tài chính giảm 11,46 điểm (-1,45%) còn 780,74 điểm.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 12,08 điểm (2,99%) đạt 415,83 điểm tại thời điểm cuối tháng 9/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 70,29 điểm (9,38%) đạt 819,97 điểm.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 giảm 19,76% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.442 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 36,16 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,64% khối lượng giao dịch và 53,8% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tháng 9/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá sôi động trên HNX. Theo đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 1.338 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 1.086 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 252 tỷ đồng. Tính trong cả quý III/2021, khối ngoại đã mua ròng 609 tỷ đồng trên HNX.

Có thể nói, kết thúc quý III/2021, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đã ghi nhận những bước đột phá so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX quý III đạt hơn 9,41 tỷ cổ phiếu (tăng 172,1% so với quý III/2020). Giá trị giao dịch tương ứng đạt 212,99 nghìn tỷ đồng (tăng 393% so với quý III/2020). Tính bình quân trong quý III/2021, khối lượng giao dịch đạt 147,1 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 176,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và giá trị giao dịch bình quân đạt 3,32 nghìn tỷ đồng/phiên (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Cổ phiếu nào là "quán quân" tăng giá trong tháng 9?

Theo thông tin từ HNX, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 9 là SDA (Công ty CP SIMCO Sông Đà) tăng 165,22% (tương đương mức tăng 7.600 đồng/CP) so với tháng trước và đạt 12.300 đồng/CP. Tiếp đến là các cổ phiếu VKC (Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh) tăng 103,33% (tương đương 9.300 đồng/CP), đạt 18.300 đồng/CP; DZM (Công ty CP Cơ điện Dzĩ An) tăng 100% (tương đương 4.700 đồng/CP) đạt 9.400 đồng/CP; TC6 (Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin) tăng 96,67% (tương đương 8.700 đồng/CP) đạt 17.700 đồng/CP.

Về khối lượng giao dịch, trong tháng 9/2021, cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục là cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường với thị phần 9,71%, với hơn 321 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là cổ phiếu PVS của Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam có thị phần 6,65% với hơn 219 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, khối này mua nhiều nhất là PVS với hơn 4,78 triệu cổ phiếu; tiếp đến là THD với hơn 3,8 triệu cổ phiếu; CEO với hơn 2,65 triệu cổ phiếu, SHS với hơn 2,18 triệu cổ phiếu./.

Thái Duy