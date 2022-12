(TBTCO) - Năm 2022 thu ngân sách do Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện ước đạt 303.989 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán, tăng 2,4% so với thực hiện năm 2021 (năm 2021 số thu do cục thuế thực hiện đạt 239.689 tỷ đồng). Đây là lần đầu tiên thu ngân sách nội địa của TP. Hà Nội đạt mốc 300 nghìn tỷ đồng.