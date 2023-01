(TBTCO) - Kinh tế vĩ mô và điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho thị trường bảo hiểm tăng trưởng trong năm 2023. Cùng với đó, các chuyên gia kỳ vọng khung khổ pháp lý mới sẽ tạo được “cú huých” về quy mô và chất lượng phát triển cho thị trường trong năm tới và các năm tiếp theo.

Tiếp tục nỗ lực duy trì quy mô và tốc độ tăng trưởng

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến 12/12/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 811.312 tỷ đồng, tăng 14,51% so với năm 2021. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 162.814 tỷ đồng, tăng 3,83% so với năm trước. Cũng trong năm 2022, đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 656.423 tỷ đồng, tăng 12,56%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 526.559 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2021.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 251.306 tỷ đồng, tăng 15,09%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 68.201 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 64.018 tỷ đồng, tăng 23,29% so với năm 2021, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 23.418 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 40.600 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, so với năm 2021, các chỉ tiêu lớn của thị trường năm 2022 cũng duy trì ở mức tương đương. Tuy nhiên, các DNBH gặp nhiều áp lực hơn khi giá trị chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng khá mạnh trong bối cảnh rủi ro của khách hàng tăng lên sau đại dịch Covid-19.

Thị trường bảo hiểm năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khởi sắc. Ảnh: Duy Dũng

“So sánh với dự báo của chúng tôi đưa ra từ đầu năm, nhiều chỉ tiêu định lượng lớn trên thực tế cũng đều cơ bản đạt hoặc chỉ giảm nhẹ, như tổng tài sản, đầu tư trở lại nền kinh tế,... Trong đó, đáng lưu ý là chỉ tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm thấp hơn dự báo và chi trả quyền lợi bảo hiểm cao hơn dự báo. Điều này cho thấy, các DNBH đã phần nào thể hiện vai trò của mình trong việc hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, góp phần tích cực vào sự hồi phục của nền kinh tế đất nước sau đại dịch” – ông Ngô Việt Trung cho hay.

Theo ông Đinh Như Tuynh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban điều hành Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC), mặc dù gặp nhiều khó khăn từ các yếu tố hậu dịch bệnh, song nhờ nỗ lực vượt khó, phần lớn các DNBH, trong đó có MIC vẫn duy trì tăng trưởng dương.

Ông Nguyễn Văn Trưởng - Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), cũng cho rằng, những thách thức năm 2022 đã tác động không nhỏ tới cộng đồng DN, trong đó có các DNBH, đặc biệt là mảng phi nhân thọ.

“Sang năm 2023, nền kinh tế dự báo sẽ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và thị trường tài chính, tiền tệ, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN hồi phục,… khả năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn về kinh doanh cho các DNBH. Vì vậy, chúng tôi tin rằng, sang năm mới thị trường bảo hiểm và doanh thu, lợi nhuận của các DNBH sẽ khởi sắc hơn” – ông Đinh Như Tuynh nhận định.

Còn theo ông Nguyễn Kim Lân - Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI): “Năm 2023 thị trường sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Thị trường sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, mức tăng trưởng có thể sẽ không cao như năm 2022, do thị trường tăng trưởng trên nền doanh thu thấp của 2021. Bên cạnh việc phải nỗ lực chạy đua công nghệ để tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa nguồn chi phí, DNBH cũng sẽ phải đối mặt với việc tỉ lệ bồi thường hai nghiệp vụ chính là bảo hiểm xe và bảo hiểm con người tiếp tục tăng nhanh”.

Kỳ vọng vào nền tảng pháp lý mới

Từ 1/1/2023, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và nhiều văn bản hướng dẫn sẽ chính thức có hiệu lực. Đánh giá về điều này, ông Ngô Việt Trung cho rằng, những điểm mới của luật kỳ vọng sẽ tạo ra “cú huých” và những thay đổi cơ bản nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển an toàn, ổn định và bền vững.

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, luật đã thay đổi phương thức quản lý tài chính, quản lý DN, cho phép xác định vốn và quản lý DN theo rủi ro đặc thù của từng DN, không cào bằng như trước đây. Từ đó, tạo điều kiện cho các DN có tình hình tài chính vững, quản trị lành mạnh và kịp thời chấn chỉnh các DNBH có biểu hiện chưa tốt về quản lý tài chính, quản trị rủi ro. Thị trường minh bạch hơn do có các quy định rõ ràng về công khai thông tin.

Cùng với đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi đã cải tiến, giảm các thủ tục hành chính và tạo chủ động cho DN trong phát triển sản phẩm bảo hiểm. DN không phải phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm như trước kia mà chỉ thực hiện đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm.

“Để Luật Kinh doanh bảo hiểm đi vào cuộc sống, chúng tôi tiếp tục chủ trì hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường. Hiện nay, cơ quan quản lý đang chủ trì xây dựng 3 nghị định và 3 thông tư quy định chi tiết luật” - ông Ngô Việt Trung cho hay. Duy Thái

* Ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm:

Cơ hội lớn để tăng trưởng cả về “chất” và “lượng”

Thị trường bảo hiểm Việt Nam có cơ hội lớn để tăng trưởng về quy mô, cải thiện về chất lượng, hướng tới phát triển an toàn, bền vững trong tương lai. Trong các năm tới, bên cạnh các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế cao, dân số lớn, xu hướng phát triển công nghệ,... thì nền tảng pháp lý được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho thị trường bảo hiểm phát triển hơn nữa cả về “lượng” và “chất”. Thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục thể hiện rõ nét hơn vai trò “tấm lá chắn” vững chắc trước các rủi ro.

* Ông Đinh Như Tuynh - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban điều hành MIC:

Các quy định pháp lý mới sẽ hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp

Năm 2023, thị trường bảo hiểm cũng sẽ đón nhận và chính thức áp dụng nền tảng pháp lý mới khi Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực. Chúng tôi tin tưởng rằng, những quy định pháp lý mới sẽ hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của các DNBH, từ đó góp phần giúp thị trường bảo hiểm phát triển mạnh mẽ hơn về quy mô, tăng tính an toàn và bền vững hơn trong thời gian tới.

* Ông Nguyễn Văn Trưởng – Tổng giám đốc BSH:

Thị trường bảo hiểm sẽ chuyển biến tích cực hơn

Chúng tôi dự báo rằng, thị trường bảo hiểm năm 2023 sẽ có những tiến triển tích cực hơn nhờ tổng số vốn đầu tư công dự kiến tăng gần 29%, các dự án trọng điểm sẽ được tập trung đầu tư và là tiền đề để thị trường bảo hiểm phát triển. Các DN sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh.

* Ông Nguyễn Kim Lân - Tổng giám đốc PTI:

Động lực để các doanh nghiệp bảo hiểm nội đổi mới quản trị

Chúng tôi tin rằng, năm 2023, thị trường bảo hiểm và doanh thu, lợi nhuận của các DNBH sẽ có nhiều điểm sáng hơn. Ngoài ra, Luật Kinh doanh bảo hiểm mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2023 có thể làm tăng sự hiện diện của các công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, làm tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường. Sự cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo động lực để các DNBH nội đổi mới quản trị, tìm cách bổ sung nguồn vốn, nâng cao chất lượng dịch vụ.