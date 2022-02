Kinh doanh trò chơi có thưởng có nền tảng mới để phát triển tốt hơn

5 điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: - Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và sở hữu cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 5 sao. - Có khu vực bố trí điểm kinh doanh biệt lập đáp ứng điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. - Có người quản lý, điều hành có trình độ từ đại học trở lên; có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. - Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và kinh doanh có lãi trong năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Có phương án kinh doanh đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, so với quy định trước đây tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP thì điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được nâng cao.