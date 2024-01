Kinh tế phục hồi và tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên

BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ: Đầu tư công, nông lâm nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng cho 2024 Dự báo về những động lực tăng trưởng cho năm 2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho rằng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tích cực của năm 2023. Khu vực công nghiệp và xây dựng dự báo tiếp tục gặp nhiều thách thức trước bối cảnh kinh tế toàn cầu dự báo phục hồi chậm. Thị trường bất động sản suy giảm tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất có liên quan. Tuy nhiên, nhiều dự án đầu tư công được đẩy mạnh trong năm 2024 cũng sẽ góp phần cho tăng trưởng của nước ta trong năm tới. Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ dự báo vẫn là điểm sáng trong năm 2024. Một số ngành thương mại có thể duy trì đà tăng trưởng bởi các chính sách thương mại và thúc đẩy tiêu dùng nội địa như: ngành vận tải hàng không, bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ tài chính, dịch vụ du lịch v.v.. Các ngành dịch vụ phi thị trường dự báo vẫn ổn định. Một yếu tố quan trọng nữa là năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021 - 2025. Do đó, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cũng sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này. Đây có thể là những thuận lợi mang tính chủ quan nhưng cũng là áp lực lớn cho hoạt động kinh tế của đất nước. Theo bà Nguyễn Thị Hương, trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đây là nền tảng quan trọng để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng. TS. LÊ XUÂN SANG - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM: Tăng trưởng kinh tế năm 2024 có thể đạt 6,3 - 6,5% TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định năm 2024, nhìn chung các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng sẽ trở nên mạnh và rõ ràng hơn. Việc Mỹ và các nước phát triển có dấu hiệu ngừng tăng lãi suất và xác suất giảm lãi suất trở nên lớn hơn, nhất là triển vọng "hạ cánh" từ từ, an toàn của Mỹ càng rõ ràng hơn là những tín hiệu tích cực cho nhiều nước, đặc biệt là Việt Nam. Tình hình giá cả nhìn chung đã ổn định hơn, nhất là giá dầu. Xuất khẩu của Việt Nam cũng đã tăng trưởng dương và lớn dần trong 3 tháng cuối năm. GDP trong năm cũng tăng dần khá rõ rệt. Thị trường bất động sản cũng có nhiều dấu hiệu tích cực dần, nhất là ở bên cung. Mức lãi suất ngân hàng cũng đã khá thấp. Đặc biệt, kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế, trong nước hiện đang tương đối khả quan hơn, nhất là khi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đã đánh giá kinh tế Việt Nam với triển vọng tích cực. Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố rủi ro, như khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ, EU kiên định mục tiêu giảm lạm phát về mức 2% năm và tăng lãi suất, nhất là khi hiện tượng El Nino có thể khiến mức lạm phát của Mỹ tăng/không giảm như dự kiến. Xung đột ở Ukraine và Trung Đông bùng phát mạnh hơn và trên diện rộng khiến giá dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh... Tuy nhiên, đánh giá chung, TS. Lê Xuân Sang cho rằng yếu tố tích cực nhiều hơn so với tiêu cực, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục với các tín hiệu tích cực từ xuất khẩu, đầu tư công, thu hút FDI… Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 trong kịch bản cao nhất có thể đạt 6,3 - 6,5%.