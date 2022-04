(TBTCO) - Chào mùa hè rực rỡ, 0h ngày 1/4, xăng giảm giá. Cùng lúc, đội quân doanh nghiệp gia nhập thị trường được bổ sung hơn 6 vạn, có tới gần nửa trong đó là doanh nghiệp “tái sinh”. Hội chợ du lịch “thức dậy” sau hai năm im lìm... Tất cả đang hứa hẹn sự “tan băng” của nền kinh tế trong nắng tháng 4.

Vén mây giữa trời

Sau 1 năm, mà ngỡ dài như 10 năm bởi những ngày với hàng rào phong tỏa, với cách ly, với pháo đài, với những con đường dài quạnh quẽ, với những phố thị sầm uất nhất cũng trở nên vắng bóng người, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy: “Việt Nam cố lên”… Hơn 4 vạn người dân đã ra đi mãi mãi sau làn sóng càn quét của đại dịch. Giờ thì dẫu virut vẫn tồn tại, nhưng nhịp sống đang bình thường trở lại. Đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội, đều dễ bắt gặp những giọng nói cười oang oang của bà con kể cho nhau nghe “cả nhà tôi vừa là F0”, trong khi Tổ chức Y tế thế giới đưa ra dự đoán mà ai cũng có thể đoán: Đại dịch sẽ kết thúc vào năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia, ngày 26/3/2022.

“Trời còn để có hôm nay/tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”, ngày 15/3/2022, Việt Nam chính thức mở lại hoạt động du lịch. 10 ngày sau, Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022. Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu cho hoạt động mở cửa du lịch trở lại của và là sự kiện trọng tâm của Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2022.

Thủ tướng kỳ vọng cùng với lễ khai mạc này, chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách đến với bạn bè quốc tế.

Nguồn: Tổng cục Thống kê Đồ họa: Hồng Vân

“Bình thường mới - Cơ hội mới cho du lịch Việt Nam” là chủ đề của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 giới thiệu hơn 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, trên 1.000 quà tặng. Từ 29/3 đến 4/4, đã có 5 địa phương gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cùng bắt tay nhau thực hiện chuỗi liên kết, xúc tiến du lịch với tên gọi “Miền di sản diệu kỳ”; Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng bắt tay “3 địa phương, 1 điểm đến, nhiều trải nghiệm" để thực hiện sự kiện "Chào hè năm 2022"… Hoạt động nào cũng thôi thúc người dân xách vali lên đường tận hưởng niềm vui thời “hậu chiến”.

Tinh thần vui tươi lên cao thì khí thế phát triển kinh tế cũng sẽ lên cao. Như tại Hà Nội, từ ngày 1/4/2022, quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, các loại hình nghệ thuật như xiếc, kịch ngắn, cải lương, các làn điệu dân ca, ca múa nhạc… do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức, ồ ạt xuống phố phục vụ miễn phí cho người dân.

Dấu ấn đầu quân

Tháng 4 cũng là tháng ghi dấu sự “đầu quân” hùng hậu của lực lượng doanh nghiệp vào thị trường. Từ tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý I/2022 cho thấy, có tới 60.178 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây và cao gấp 1,5 lần so với trung bình quý I giai đoạn 2017 - 2021, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số hơn 6 vạn doanh nghiệp này, số doanh nghiệp thành lập mới là 34.590, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 25.588, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây đều là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay. Riêng số doanh nghiệp trở lại hoạt động cao hơn 2,1 lần mức trung bình trong quý I giai đoạn 2017 - 2021.

3 bước nhảy Bước vào quý II, nền kinh tế có dấu hiệu “tan băng” ngày càng rõ ràng khi nhìn ở 3 “bước nhảy” trong phát triển doanh nghiệp, nông nghiệp và FDI. Trong phát triển doanh nghiệp, cả số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đều đạt kỷ lục, trong đó số doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống trở lại hoạt động tăng tới 105,4%; trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tăng 96,5%. Trong phát triển nông nghiệp, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2022 đã xuất siêu tới 3 tỷ USD, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), quý I/2022 giải ngân ước đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Nhìn lại tháng 10 năm ngoái, lúc đỉnh điểm của dịch bệnh, trong cuộc gặp mặt của Thủ tướng với doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam, thay mặt cộng đồng doanh nghiệp , Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công quả quyết rằng: “lửa thử vàng, gian nan thử sức, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xin bày tỏ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cùng Chính phủ vượt qua đại dịch, đồng hành vượt qua mọi khó khăn như câu chuyện lịch sử Tuần lễ vàng 76 năm trước; quyết duy trì và phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững cơ đồ, vị thế mới của đất nước, thực hiện cho được mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và khát vọng của dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”.

Đáp lại, Thủ tướng bày tỏ: “Trước điều này, chúng tôi càng thấy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình nhiều hơn với đất nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Càng trân trọng những nỗ lực của người dân và doanh nghiệp nhiều bao nhiêu thì càng thấy trách nhiệm của mình lớn bấy nhiêu”.

Ngày 26/3 vừa qua Thủ tướng trực tiếp đến tham dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia. Tại đây, ông đưa ra cam kết Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất, hiệu quả nhất để hiện thực hóa giấc mơ sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Phát biểu tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, ngày 31/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng khẳng định với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp; trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước.