Kỳ vọng công cuộc chuyển đổi số ngân hàng, lộ trình giảm lãi suất vẫn gian nan

Thị trường tiền tệ tuần 15 – 19/5:

(TBTCO) - Tâm điểm của thị trường tiền tệ trong nước tuần vừa rồi là sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng, điều này mở ra kỳ vọng sẽ có những đổi mới toàn diện trong ứng dụng công nghệ, qua đó tạo động lực phát triển cho ngân hàng và nền kinh tế. Về thị trường tài sản, diễn biến đáng chú ý là những biến động của giá vàng, xu hướng giá vàng đang khá yếu sau những ảnh hưởng của đồng USD mạnh lên và những dự báo mới về việc FED có thể còn tiếp tục tăng lãi suất.

Kỳ vọng động lực từ chuyển đổi số ngân hàng

Sự kiện chuyển đổi số ngân hàng diễn ra hôm 18/5 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, chủ đề này nhấn mạnh, khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã xác định chủ đề năm 2023 là “Năm quốc gia về dữ liệu số”. Trong đó, tài chính - ngân hàng được xác định là một trong các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số do có thể thay đổi nhận thức nhanh nhất, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả xã hội cao.

Chuyển đổi số ngân hàng được kỳ vọng sẽ tạo động lực chung cho nền kinh tế. Ảnh: C.T

Vẫn còn gian nan trong lộ trình giảm lãi suất

Trong tuần qua, NHNN đã có thông tin chia sẻ về tình hình thực hiện chính sách tiền tệ thời gian qua. Trong đó về nghiệp vụ thị trường mở, từ đầu tháng 3/2023, để thực hiện mục tiêu tăng cung tiền, giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã tăng khối lượng và kéo dài kỳ hạn chào mua giấy tờ có giá hàng ngày để phát tín hiệu sẵn sàng cung ứng vốn cho thị trường tiền tệ. Với việc điều hành nghiệp vụ thị trường mở và sẵn sàng cung ứng thanh khoản kết hợp với việc NHNN điều chỉnh giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá từ mức 6,0%/năm xuống mức 5,5%/năm (từ ngày 15/3/2023) và giảm xuống mức 5,0%/năm (từ ngày 3/4/2023). Vốn khả dụng của các tổ chức tín dung được đảm bảo và thường trong tình trạng dư thừa (số dư tiền gửi của hệ thống tổ chức tín dụng tại NHNN liên tục vượt số dư dự trữ bắt buộc).

Lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,65% so với cuối năm 2022 NHNN cho biết, về lãi suất ngoài thị trường, lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới của các ngân hàng thương mại hiện ở mức khoảng 6,3%/năm (giảm 0,18%/năm so với cuối năm 2022). Lãi suất cho vay bình quân VND phát sinh mới của các ngân hàng ở mức khoảng 9,3%/năm (giảm 0,65%/năm so với cuối năm 2022).

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến cho rằng mặt bằng lãi suất còn còn cao, NHNN cho biết, hệ thống ngân hàng chủ yếu huy động vốn ngắn hạn (khoảng 88% tiền gửi là kỳ hạn 12 tháng trở xuống) nhưng vẫn phải đáp ứng các nhu cầu cho vay trung dài hạn (trên 52% dư nợ tín dụng VND của hệ thống là trung dài hạn) nên đã tạo sức ép lên lãi suất huy động. Đồng thời, áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Giá vàng biến động mạnh

Giá vàng trong tuần qua đã có những biến động mạnh, mặc dù có một số phiên tăng điểm đầu tuần, nhưng sau đó lại quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần.

Hai ngày đầu tuần, giá vàng miếng 9999 do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố điều chỉnh tăng ở chiều mua vào, đến sáng 16/5 niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng mua vào và 67,25 triệu đồng/lượng bán ra. Tiếp sau đó, giá vàng giảm hôm 17/5 và tăng vào hôm 18/5 trước khi quay đầu giảm mạnh vào sáng ngày 19/5.

Có nhiều yếu tố mới ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng. Ảnh: T.L

Chiều 19/5 giá vàng phục hồi so với sáng, giá vàng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố ở mức 66,6 triệu đồng mỗi lượng mua vào - bằng với giá niêm yết buổi sáng và 67,2 triệu đồng mỗi lượng bán ra - tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 loại 1 chỉ trở lên sau khi giảm mạnh tới 400 nghìn đồng mỗi lượng vào buổi sáng so với sáng hôm trước đã quay đầu phục hồi 150 nghìn đồng mỗi lượng, về mức 55,85 triệu đồng/lượng mua vào và 56,85 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chiều ngày 15/5 theo giờ Việt Nam trên sàn Kitco ghi nhận ở mức 1.967 USD/ounce, phục hồi khoảng 12 USD sau khi giảm mạnh vào buổi sáng.

Mặc dù thị trường thế giới và cả trong nước và thế giới đã có động thái phục hồi vào chiều ngày 19/5, nhưng diễn biến chung tuần qua vẫn cho thấy xu hướng đi xuống của giá vàng. Có 2 yếu tố khiến cho vàng bị bán ra trong tuần qua, một là chỉ số USD giao dịch gần mức cao nhất trong 7 tuần khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, một số dự báo đã được thay đổi về quan điểm của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED), khi khả năng tiếp tục có đợt lãi suất có thể vẫn diễn ra, thay vì nhiều dự báo trước đó cho rằng FED sẽ dừng tăng lãi suất sau đợt tăng đầu tháng 5 vừa qua.